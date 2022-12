Beautiful Anticipazioni: ecco le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 19 al 24 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Settimana impegnativa quella che ci aspetta dal 19 al 24 dicembre 2022. Le Anticipazioni di Beautiful per gli episodi in onda su Canale5 tra due settimane, ci rivelano che saranno tante le sorprese che ci aspettano a Los Angeles e tanti i protagonisti delle trame della Soap nelle puntate fino alla Vigilia di Natale. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa vedremo prima del primo brindisi festivo.

Anticipazioni Beautiful: Deacon cacciato da tutti, Hope ha il cuore spezzato

Cominciamo con la questione ritorno di Deacon. Le Anticipazioni di Beautiful dal 12 al 17 dicembre 2022 ci hanno già rivelato che lo Sharpe, dopo essere uscito di prigione, si presenterà allo chalet per incontrare sua figlia. Scopriremo che Hope, durante la prigionia del padre, si è tenuta in contatto con lui e lo ha invitato a casa sua, per recuperare il loro rapporto. La reazione di Liam, Brooke e Ridge non si farà attendere e i tre diranno alla ragazza di non essere per nulla d'accordo che lei frequenti un uomo pericoloso e falso come è Deacon. Hope ci rimarrà malissimo e non riuscirà proprio a passare del tempo insieme a lui, neanche quando il suo papà – lo vedremo negli episodi dal 19 al 24 dicembre 2022 – la raggiungerà alla Forrester Creations, per parlarle e per dirle quanto la ama. Liam, trovandolo insieme a sua moglie, lo caccerà dall'ufficio in malo modo. Nonostante le promesse di non tradire mai più i suoi cari, lo Sharpe non verrà creduto e questo lo porterà ad avvicinarsi a Sheila, desiderosa di unire le forze con lui, per distruggere i Forrester e avvicinarsi a suo figlio.

Beautiful Anticipazioni: Paris si trasferisce a casa di Thomas... con Thomas

Nelle puntate di Beautiful che vedremo nelle prossime settimane, vedremo Thomas pronto a un nuovo amore e attratto dalla bella Paris. Il Forrester sembrerà davvero aver dimenticato Hope ed essersi affezionato all'affascinante Buckingham ma anche questa volta la ragazza non è libera. La sorella di Zoe è già impegnata con Zende, con cui sta passando e passerà dei momenti molto dolci. Nelle puntate della Soap in onda dal 19 al 24 dicembre 2022 vedremo il giovane stilista avvicinarsi ancora di più a lei. Galeotta sarà la vendita del suo appartamento. Scopriremo che da tempo il fratello di Steffy sta cercando di vendere la sua casa per acquistarne un'altra. Appena riceverà la conferma che l'offerta per la nuova proprietà è stata accettata, offrirà a Paris di trasferirsi nella sua vecchia dimora. La ragazza, che ha lasciato casa di Finn e ora sta da un'amica, accetterà con grande entusiasmo. Ma ci sarà un imprevisto. L'agente immobiliare informerà Thomas che il suo acquisto non potrà più andare a buon fine e alla fine i due ragazzi decideranno di vivere insieme. Tutto questo con la benedizione di Zende, che non si dirà geloso e che riferirà al cugino di fidarsi di lui. Ma capiremo che starà facendo molto male.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill chiede a Katie di tornare insieme

Sempre nella settimana natalizia vedremo Bill tornare all'attacco con Katie. Lo Spencer vorrà ricucire il rapporto con la sua ex moglie e si presenterà da lei, giurandole amore eterno e dicendole di sentire la sua mancanza. Il padre di Liam si dirà pronto a dare alla sua ex tutto quello che desidera e a dimenticare Brooke. Ma la piccola Logan non vorrà neanche ascoltarlo. Gli dirà di aver sentito troppe volte queste promesse e di non credere più a nulla. Dopo quello che è successo con Vinny ha anche paura del suo ex marito e di quello che potrebbe fare, quando è fuori controllo. Bill deluso, dovrà fare ricorso a un piano B e si presenterà da Brooke, per chiederle di aiutarlo a riconquistare sua sorella.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Eric chiede a Quinn di rompere con Carter

Nella settimana si parlerà ovviamente di Eric, Quinn e Carter ma le cose prenderanno una piega leggermente diversa. Il Forrester, stanco di sentirsi puntare il dito contro da suo figlio e da tutta la sua famiglia, finirà per chiedere alla moglie di rompere con Carter. Il designer è stufo che sia lui che sua moglie siano considerati dei pazzi e alla fine anche la Fuller dovrà dargli ragione. Ridge non la lascerà mai in pace – si presenterà in ufficio da lei per ribadire la sua posizione – e dovrà dimostrare di amare e onorare davvero suo marito. La signora Forrester raggiungerà quindi il Walton e gli dirà che tra loro è finita. Il povero Carter – che riceverà pure la visita di Ridge – cercherà di convincerla a scappare insieme ma senza risultato. Alla fine, con il cuore spezzato, la vedrà uscire dalla porta e dirgli - forse - addio per sempre.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.