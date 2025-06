Beautiful Anticipazioni: Ecco le nostre ipotesi sulle trame delle puntate della Soap girate a Napoli e Capri

Anticipazioni TV

Beautiful torna a casa dopo la parentesi italiana, a Napoli e Capri. Cosa sarà successo a Ridge, Brooke, Eric e Nick Marone nel nostro paese? Ecco le nostre ipotesi sulle prossime trame della Soap, presto in arrivo sia sulla CBS che su Canale5.

Beautiful ha appena salutato l’Italia. Le riprese degli episodi campani della Soap si sono concluse il 31 maggio 2025, e il cast è pronto a ritornare a Los Angeles per riprendere le redini delle proprie vite, sicuramente sconvolte da quanto accaduto a Capri e Napoli. Sì perché, nonostante non siano arrivate le trame ufficiali delle puntate che vedremo molto presto sulla CBS e arriveranno invece su Canale5 nel 2026, siamo certi che qualcosa di molto forte è stato girato nel nostro Bel Paese. E vogliamo condividere le nostre ipotesi su quello che molto presto sarà trasmesso.

Beautiful: ecco quando vedremo le puntate campane

Gli episodi campani di Beautiful, girati tra Napoli e Capri sono in arrivo. Non dovremo aspettare molto per vederli sulla CBS, l’emittente televisiva americana su cui la Soap viene trasmessa ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Di solito da un ciak alla messa in onda ci vogliono pochi mesi ed è quindi probabile che queste puntate arrivino poco dopo l’estate ma solo negli Stati Uniti. In Italia Beautiful è in ritardo di circa un anno e mezzo ed è dunque possibile che su Canale5 queste puntate speciali arrivino dopo l’autunno 2026. Dovremo quindi aspettare un po' per vederle nei nostri pomeriggi di Mediaset ma noi vi terremo aggiornati passo passo, anticipandovi quello che accadrà, come vogliamo fare ora anche se si tratta ancora di supposizioni.

Beautiful, ipotesi trame: ecco cosa è successo, secondo noi, a Capri e Napoli

Nelle puntate di Beautiful girate a Capri e Napoli siamo abbastanza sicuri che Ridge, Brooke ed Eric saranno impegnati a promuovere la nuova collezione della Forrester e che la Logan sarà la modella iconica di questa attività di marketing. Ne siamo certi in virtù del fatto che la vendetta di Brooke contro Taylor ha dato gli effetti sperati sia dalla bionda che da Eric, che ha spinto la sua ex nuora (la sua preferita) a riconquistare il suo amore e a dare una lezione alla sua rivale, presentandosi in passerella indossando un abito ispirato a una vecchia linea e che la madre di Hope ha indossato proprio in Italia, a Portofino, per sposare Ridge. Allora Brooke si presentò dal suo sposo in barca, giungendo sulla riva come una Venere botticelliana, in tutto il suo splendore.

Eric, Ridge e Brooke penseranno quindi di ripetere questa "esperienza marinara e italiana" in una location diversa, non più in Liguria ma in Campania, tra Napoli e Capri. Per l’Italia partiranno solo loro tre e questo conferma il fatto che si tratti di un viaggio di lavoro in cui Ridge e Brooke avranno modo sicuramente di parlare del loro passato e magari pure di riavvicinarsi. Peccato che tra loro ci sarà Nick Marone.

Ritorno di Fiamma tra Brooke e Ridge a Napoli e Capri? Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Ridge e Brooke arriveranno in Italia insieme a Eric e sicuramente, come abbiamo detto, l’obiettivo sarà promuovere a nuova collezione della Forrester Creations. Da qualche immagine trapelata sui social abbiamo intuito che la coppia d’oro della Soap sarà impegnata in diversi giri per la città e sarà protagonista di quello che ci è perso essere uno shooting fotografico che li vede insieme su una barca. Una scelta promozionale fatta dopo aver visto quanto la coppia Ridge/Brooke funzioni ancora tantissimo sulla passerella e come in molti siano ancora attratti dalla maison grazie al fantastico duo che, al momento, ha preso strade diverse nella loro vita. Tra i due ci sarà poi un nuovo acceso confronto, di cui non sappiamo ancora l'esito. Brooke ha tentato più volte di riavvicinarsi al Forrester ma lui, ora di nuovo tra le braccia di Taylor, ha ribadito di non voler più far soffrire la madre di Steffy e Thomas e di volerle stare accanto per il resto dei suoi giorni.

Scelta che potrebbe subire un forte scossone e non solo per via del viaggio a Capri e Napoli ma anche per la presenza di Nick Marone in Italia. Non sappiamo se i tre troveranno Nick nel nostro paese o se il marinaio partirà insieme a loro dopo essersi riavvicinato alla Logan. Quel che è certo è che, seguendo alcune dichiarazioni fatte da Thorsten Kaye e Jack Wagner, l’incontro tra i due fratelli (Ridge è figlio in realtà di Massimo Marone, padre di Nick) porterà qualcosa di positivo per entrambi, stavolta non destinati a darsi addosso ma ad aiutarsi - anche indirettamente - a essere felici.

Sempre dopo aver visto qualche immagine sui social, abbiamo intuito che Jack sarà molto felice di trovarsi in Italia e guiderà una decapottabile che potrebbe far sognare Brooke e magari farla innamorare di lui. I due parleranno anche del loro figlio Jack e di come stia Hope ma cercheranno soprattutto di stare insieme. Non sappiamo se lo faranno come amici e vecchi amanti o come possibili nuovi innamorati e lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane, quando comincerà a trapelare qualche anticipazione ufficiale. Noi pensiamo che tra i due ci sarà una grande sintonia ma anche che Nick non sia tornato per riconquistare la Logan. Anzi, stando a qualche spoiler, affermiamo con una certa sicurezza, che cercherà di spronare il fratello a riflettere sulle sue scelte amorose. Ed Eric? Bé lui sarà quello che si godrà maggiormente le bellezze dell’Italia e che tenterà di far capire al figlio che l’unica donna della sia vita è Brooke Logan.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.