Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Una verità tenuta nascosta da tempo, rovinerà tutto. Ecco cosa succederà

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che una verità, che da tempo viene tenuta nascosta, emergerà con prepotenza e sconvolgerà la vita di tutti i protagonisti, nessuno escluso. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap.

Le verità non dette, i segreti e i tradimenti sono sempre stati al centro delle trame di Beautiful. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che una di queste verità mai chiaramente rivelata – almeno fino a ora – cambierà per sempre la vita di tutti i protagonisti della Soap americana e non per tutti in meglio. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi, che andranno in onda questa settimana negli USA e che vedremo molto presto anche in Italia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope vuole un uomo che ami solo lei

La verità di cui stiamo parlando coinvolge principalmente Hope, Steffy e Liam e riguarda i sentimenti che lo Spencer prova nei confronti della Forrester. Hope ha più volte ribadito che suo marito non è mai stato libero dal pensiero della sua ex moglie e che in cuor suo ha sempre pensato di amarla ancora tantissimo. Idea che sino a qualche giorno fa avremmo creduto non così tanto veritiera ma dopo il bacio a Roma e pure quello a Los Angeles, ci siamo convinti che la piccola Logan non abbia mai avuto torto e che davvero Liam abbia sempre un occhio di riguardo, fin troppo attento, per la Forrester. Per questo motivo la figlia di Brooke ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Thomas, che ama lei e ha in mente solo lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam confessa di amare ancora Steffy

Liam non tarderà a fare emergere questa verità, che a lungo ha tentato di soffocare. Il ragazzo, nelle puntate americane di Beautiful, ha rivelato al fratello di aver baciato Steffy e Wyatt gli ha fatto l’unica domanda che poteva venirgli spontanea in quel momento, ovvero se sia ancora innamorato della sua ex moglie oppure no. Il maggiore dei fratelli Spencer, nei prossimi episodi, confesserà di provare ancora qualcosa per Steffy e di averlo sempre e comunque provato, nonostante il suo matrimonio con Hope. Questo piccolo ma non trascurabile dettaglio, notato da tempo dalla Logan, ha finito per rovinare tutto e Liam e Hope, alla fine di questa settimana, firmeranno le carte del divorzio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: La verità su Liam e Steffy rovinerà le loro famiglie?

Liam sarà molto chiaro con se stesso e pure con Wyatt e Hope riguardo a Steffy. Questa scomoda verità finirà per mettere in difficoltà la Forrester, che stavolta non sembra proprio avere intenzione di cedere alla passione con l’ex marito anzi non è proprio per nulla contenta di come si stanno mettendo le cose. Chi sicuramente non riuscirà a farsi andare bene la cosa sarà Finn, che scoprirà – perché succederà – che Liam ha baciato sua moglie e che lei, per evitare ulteriori problemi, non gli ha detto nulla. Sarà un’altra verità non detta che potrebbe scatenare un’altra potente reazione a catena, tale da rimettere completamente in discussione equilibri e serenità faticosamente creati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.