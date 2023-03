Beautiful, Anticipazioni e Trame Americane: Colpo di scena! Ridge e Bill alleati contro Sheila

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge e Bill si alleeranno per distruggere Sheila. I due nemici di sempre, metteranno da parte l'odio reciproco, per mettere la Carter dietro le sbarre. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate che vedremo molto presto in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful iniziano la settimana con novità sorprendenti, per tutti gli appassionati della Soap. Negli episodi in onda negli Stati Uniti è appena stata trasmessa una puntata clamorosa, in cui si è scoperto che fine abbia fatto Ridge dopo essere stato scaricato anzi distrutto da Brooke e Taylor. Ebbene il Forrester non è andato in Europa come ha fatto credere ma è rimasto nascosto a Los Angeles, in accordo con Bill e con un piano ben orchestrato in mente: incastrare Sheila.





Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge è tornato… ma in realtà non era mai andato via!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci svelano che fine aveva fatto Ridge, dopo la decisione di Taylor e Brooke di non lottare più per lo stesso uomo e di dire addio al Forrester contemporaneamente. Gli episodi americani ci rivelano che lo stilista non ha mai lasciato Los Angeles ed è rimasto a osservare, nascosto, le mosse di Sheila e di Bill. Ridge ha orchestrato un piano diabolico per incastrare la Carter e per la prima volta nella sua vita, si è alleato con Dollar Bill, per distruggere la malefica rossa che minaccia la sua famiglia e quella dello Spencer. Ma che tipo di inganno ha escogitato?

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill sta ingannando Sheila in accordo con Ridge

Il piano orchestrato da Ridge è tanto semplice, quanto ingegnoso. In accordo con Bill, che per una volta condivide con il Forrester lo stesso obiettivo, ha fatto piazzare dall'FBI una serie di telecamere a Villa Spencer. Lo stilista sta tenendo d’occhio tutte le mosse della malefica rossa e ha scoperto della sua tresca amorosa con Deacon. Il suo obiettivo finale e vero, è però quello di ottenere dalla donna una confessione definitiva su tutti i suoi crimini, in modo da registrarla e da consegnarla ai federali, per sbattere la Carter in cella. L’unica persona in grado di poterla far capitolare è sempre stato Bill. Il magnate, messo in allerta dal suo vecchio rivale, ha fatto in modo che Sheila si fidasse di lui ed è pronto a coglierla in fallo, facendole raccontare tutti i suoi peccati.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill e Ridge alleati contro Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che quello che vedremo molto presto anche su Canale5, sarà un’inaspettata alleanza, che porterà Bill a lasciare che Ridge lo filmi, mentre lui con le sue arti seduttive, cercherà di far confessare a Sheila tutti i suoi crimini. E là Carter finirà per cascare in questa trappola, visto che non c’è uomo più seducente di colui che riesce a farti uscire di prigione! Lo Spencer riuscirà ovviamente a convincere tutti di aver perso la testa, di aver corrotto un giudice e di avere intenzioni serie con la rossa. Ma, come vi abbiamo detto, farà tutto parte di un piano, creato e diretto da Ridge. I due uomini, dopo vari giorni, si troveranno nella sala di comando di questa operazione e cominceranno a riflettere sulla prossima mossa da fare.

Presto anche in Italia, come sta succedendo ora negli USA, Dollar Bill dovrà fare un ultimo sforzo per far capitolare la sua nemica, passare ancora delle notti intime con lei e tenere il segreto con la sua famiglia - principalmente con Katie e figli - a suo rischio e pericolo. Come infatti vi abbiamo anticipato in altri nostri precedenti articoli, sia Liam che Wyatt, come Katie, Steffy e Brooke, penseranno di aver perso ormai per sempre Bill. E tutti dovranno ignorare la verità ancora per un po’, almeno sino a quando Sheila non farà una mossa falsa. Il magnate faticherà non poco a mantenere questo segreto, desideroso invece di dimostrare alla sua famiglia di essere un uomo totalmente cambiato. E per Bill, Deacon potrebbe essere l’arma adatta a far capitolare la rossa.

