Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Taylor potrebbe salvare il matrimonio di Steffy e Finn

Nelle prossime puntate di Beautiful, Taylor potrebbe intervenire per salvare il matrimonio di Steffy e Finn, facendo ragionare sua figlia. Scopriamo insieme le trame dei prossimi episodi della Soap.

Nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che andranno in onda negli Stati Uniti, scopriremo come andrà a finire tra Steffy e Finn e se la Forrester riuscirà a fidarsi nuovamente di suo marito. Secondo alcuni spoiler o meglio alcune teorie, a riportare la pace tra i due potrebbe essere Taylor. La Hayes, con un suo intervento da valida psichiatra, potrebbe far ragionare sia sua figlia che suo genero, portandoli a tornare insieme e a combattere uniti contro Sheila.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor fa ragionare Steffy

Steffy ha abbandonato Finn dopo le sue ultime dichiarazioni. Le Anticipazioni Americane ci hanno già rivelato – e noi ve lo abbiamo raccontato in alcuni nostri precedenti articoli - che la Forrester, delusa dal comportamento del marito, ha lasciato la sua casa e ha trovato ospitalità da suo nonno, dove sarà protetta dalle guardie del corpo e pure da Liam. Presto però Steffy potrebbe ricevere l’aiuto di qualcuno a lei ugualmente tanto caro. Stiamo parlando di Taylor, sparita attualmente dalle trame americane della Soap, ma certamente di ritorno a breve negli episodi. La Hayes sarà richiamata a dare una mano alla figlia dopo aver saputo della sua separazione da Finn e potrebbe decidere di intervenire per farla ragionare e per non farle prendere decisioni di cui potrebbe pentirsi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor cerca di tenere Liam lontano da Steffy?

Taylor è sicuramente molto contenta che Liam sia affezionato alla sua famiglia ma è altrettanto soddisfatta che sua figlia si sia liberata dall’ossessione dello Spencer, rifacendosi una vita con Finn. Per questo motivo potrebbe decidere di intervenire e di dire alla sua bambina di non mollare la presa con il suo matrimonio e di lottare per chiarire con il suo consorte. La Hayes potrebbe quindi spingere la ragazza a fidarsi di suo marito e di perdonare i suoi sbagli, con la promessa di prendere da parte il genero e di fargli capire che fidarsi di Sheila, non è purtroppo un atteggiamento molto sano. Taylor sarebbe quindi destinata ad affrontare con Finn un argomento spinoso e siamo certi che se così dovesse accadere, Li le darebbe una mano. La dottoressa e madre adottiva del bel John, non è mai stata un fan della Carter e sarebbe sicuramente disposta a sostenere la consuocera.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor darà una mano inaspettata a Brooke?

Taylor potrebbe persino dare una mano a Brooke. La Hayes non vorrà certamente aiutare volontariamente la Logan ma sostenendo Steffy a tornare da Finn e allontanando Liam, o meglio limitando la sua presenza accanto alla figlia, potrebbe fornire alla sua rivale, un assist per salvare il matrimonio della sua bambina con lo Spencer. Azzardiamo anche un’altra ipotesi. Taylor potrebbe non essere d’accordo con l'amore tra Thomas e Hope, ritenendo suo figlio ancora piuttosto sensibile all’ossessione per la piccola Logan. Le due nemiche potrebbero quindi ritrovarsi ad avere un obiettivo in comune e ad aiutarsi a vicenda, ognuna a favore della propria prole.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.