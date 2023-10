Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Taylor affronta Hope, "Non illudere Thomas. Non diventare come tua madre!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor, scoperto di Thomas e Hope, ha deciso di affrontare suo figlio e la piccola Logan, per chiarire la situazione e proteggere suo figlio dagli inganni. Ecco cosa è successo nelle puntate americane della Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che a Taylor non è proprio andata giù la scoperta della relazione tra Thomas e Hope. La dottoressa, preoccupata che suo figlio ricada nel baratro della dipendenza dalla figlia di Brooke, ha deciso di affrontare i due ragazzi. Il confronto più duro l’ha però avuto con la piccola Logan, a cui ha chiesto chiaramente di non ingannare suo figlio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor sconvolta dalla relazione tra Thomas e Hope

Vi avevamo già anticipato che Taylor non sarebbe stata per nulla contenta della relazione tra Thomas e Hope. E in effetti è stato proprio così. La dottoressa è venuta a conoscenza di questa strana e inattesa liaison da Ridge e Brooke e come loro, ne è rimasta stupita anzi si è arrabbiata con l’ex marito, colpevole di non averla avvertita. Il Forrester si è scusato ma con la situazione di Steffy in corso, non le voleva dare ulteriori pensieri. La Hayes ha così deciso di affrontare il figlio e sapere da lui cosa è successo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor prega Thomas di fare attenzione con Hope

Taylor ha raggiunto l’ufficio di progettazione e ha stanato Thomas e Hope in uno dei loro momenti intimi. I due ragazzi sono rimasti in forte imbarazzo, rotto dalla dottoressa, che ha chiesto alla Logan di lasciarla sola con suo figlio. Trovatasi faccia a faccia con il suo primogenito, la Hayes gli ha chiesto cosa stia succedendo esattamente e quando il giovane stilista le ha confessato di essere felice e di essere convinto che andrà tutto bene, la psichiatra lo ha pregato di fare attenzione e di non aspettarsi da Hope né amore né una relazione stabile. La figlia di Brooke è troppo confusa per darle sicurezza e per farle pensare che ci sia davvero un futuro radioso per loro come coppia. Thomas ha però ribadito di voler dare tempo al tempo e di essere sereno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor chiede a Hope di non far soffrire Thomas

Taylor non è rimasta per nulla convinta dalle parole di Thomas e ha deciso di affrontare Hope di persona. La dottoressa ha chiarito la sua posizione alla ragazza e le ha rivelato di essere spaventata che lei faccia del male a suo figlio e che si finisca per ripetere vecchi errori. Hope ha capito che la Hayes si stava riferendo a sua madre e le assicurerà di aver già messo in chiaro le cose con il Forrester e che la sua storia con lui, non è dettata dalla sua delusione per Liam, ancora innamorata di Steffy. La psichiatra ha continuato a consigliarle di non giocare con il fuoco e di non illudere Thomas, che la ama e che potrebbe perdere di nuovo il senno. Taylor ha però promesso di non mettersi in mezzo e ha lasciato che a occuparsi di questa situazione siano Ridge e Brooke. Lei deve tornare in Italia da Steffy.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.