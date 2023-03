Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy ne è certa! Hope nasconde un segreto e riguarda Thomas

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy comincerà a sospettare che Hope non sia del tutto indifferente a Thomas. La Forrester terrà d'occhio la sorellastra, certa che la Logan provi una forte attrazione per il suo ex marito e designer della sua collezione. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap di Canale5.

In questo primo venerdì di primavera 2023, dimentichiamo per un momento la sconvolgente notizia dell'alleanza tra Ridge e Bill, per tornare a dedicarci di Hope e Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che negli Stati Uniti, Steffy sta cominciando a sospettare che il rapporto tra suo fratello e la sua sorellastra possa nascondere qualcos'altro rispetto a una sola relazione personale. La Forrester, dopo aver osservato attentamente entrambi e soprattutto Hope, ha iniziato a pensare che la Logan possa essere attratta dal suo designer e che questo possa costituire un problema sia per Liam che per la Forrester Creations.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas torna a lavorare con Hope

In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo già rivelato che Hope riassumerà Thomas alla Hope for the Future, convinta che solo lui possa salvare la sua collezione e messa all'angolo da Steffy, decisa a ridurre in standby la linea, diventata fin troppo costosa e poco produttiva senza suo fratello. La Logan ha dovuto, ve lo abbiamo raccontato, rompere la promessa fatta a Liam, che si è quindi trovato – lo vedremo molto presto in onda anche su Canale5 – ad accettare questa novità, per non discutere e rompere con la moglie. Ma la questione non sembra essere finita qui!

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Thomas pericolosamente vicini?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto, su Canale5, vedremo Hope e Thomas tornare a lavorare sui modelli della collezione. I due ragioneranno su un particolare abito da mandare in passerella e decideranno insieme di apportare delle modifiche, per renderlo più audace. I due ragazzi saranno felicissimi di tornare a collaborare e questa loro sintonia verrà immediatamente notata da Steffy. La Forrester che, con la partenza di suo padre, è il capo supremo della Forrester Creations, comincerà a domandarsi se il rapporto tra la Logan e suo fratello non vada ben oltre quello lavorativo. Sospetterà infatti che Hope, sebbene non lo voglia ammettere apertamente, sia in qualche modo attratta dal suo ex marito e intendiamo sessualmente attratta da lui. A farle venire questo pensiero saranno le parole di Paris. La Buckingham le rivelerà di aver accolto un specie di confessione della moglie di Liam, in cui lei ammetteva di vedere Thomas Forrester come un uomo sexy.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy chiede a Hope se provi qualcosa per Thomas

Preoccupata dalle conseguenze di questa situazione e di quale possa essere la reazione di Liam, Steffy cercherà di indagare per fugare o confermare i suoi sospetti. Consapevole che Thomas voglia molto bene – e forse ami ancora Hope – andrà dritta la punto con la sua sorellastra, l'unica ancora a non convincerla. La Forrester le chiederà come lo Spencer abbia preso la notizia del ritorno di Thomas e di come abbia gestito la questione. La Logan si affretterà a risponderle di avere tutto sotto controllo ma sbiancherà quando la CEO le domanderà apertamente se provi qualcosa per il suo collega designer e se lo trovi sexy. Hope rimarrà senza parole ma ovviamente difenderà strenuamente la sua fedeltà incrollabile verso suo marito e ribadirà di vedere il suo ex solo e unicamente come sua spalla e come padre di Douglas, niente di più. Ma dirà la verità? Ci saranno forse dei sentimenti nascosti che manco lei è stata ancora in grado di decifrare?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.