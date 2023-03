Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila non accetterà la proposta di matrimonio di Bill e dirà allo Spencer di aver bisogno di tempo per pensarci. La Carter correrà da Deacon mentre Ridge e l'FBI si interrogheranno sulla prossima mossa da fare. Ecco cosa vedremo molto presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la mossa decisiva di Bill non porterà agli effetti sperati dallo Spencer. Come vi abbiamo rivelato in un nostro precedente articolo, Dollar Bill penserà di incastrare la Carter facendole una proposta di matrimonio. Il magnate sarà convinto che la malefica rossa non potrà rifiutare di essere la potente signora Spencer e alla fine, convinta di potersi fidare del suo futuro marito e di potergli raccontare tutto, gli rivelerà tutti i suoi segreti. Ma i piani di Bill non andranno come da lui sperato. Sheila non accetterà l'anello, prenderà del tempo e correrà da Deacon.

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill propone a Sheila di sposarlo

Come vi abbiamo rivelato in un nostro precedente articolo, le Anticipazioni Americane ci hanno raccontato della mossa finale di Bill, per incastrare Sheila. Il magnate, alleato con Ridge, ha pensato di cogliere in fallo la malefica rossa, con una proposta impossibile da rifiutare. Tornato a Villa Spencer, Bill si è inginocchiato davanti alla Carter e le ha chiesto di sposarlo, giurandole amore eterno ed eterna fedeltà. Dollar Bill vuole giocarsi il tutto e per tutto per raggiungere il più in fretta possibile l'obiettivo prefissato dal Forrester e dall'FBI. Lo stilista e i federali vogliono registrare una confessione di Sheila e accusarla di omicidio di primo grado. Purtroppo per loro i tempi sembrano non essere ancora maturi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila prende tempo e dice No a Bill

Bill ha mostrato a Sheila un anello meraviglioso e costosissimo, seguito da parole d'amore appassionate. Lo Spencer ha promesso alla donna di amarla per sempre e di dimostrarle, facendola diventare sua moglie, la sua fedeltà e la sua totale fiducia. Bill, come ci rivelano le Anticipazioni Americane e come vedremo molto presto negli episodi della Soap in onda su Canale5, sarà talmente dolce, da lasciare di stucco la Carter. Le confesserà infatti di essere pronto a questo grande passo con lei, per sancire la loro unione e per renderla ufficialmente l'unica persona in grado di capirlo e amarlo così com'è. Tra loro, una volta diventati marito e moglie, non ci saranno più barriere e segreti e saranno liberi di rivelarsi tutti i loro più oscuri misfatti. La rossa però non riuscirà a dirgli di sì. Frastornata e impreparata a questa novità, gli dirà di aver bisogno di pensarci e di dover fare un giro prima di tornare per dargli una risposta definitiva. Bill dovrà lasciarla andare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila corre da Deacon dopo la proposta di matrimonio di Bill

Bill sarà costretto a lasciar andare Sheila e a permetterle di schiarirsi le idee. Ridge non ne sarà molto contento e quando l'FBI rivelerà ai due alleati che la Carter è corsa da Deacon, entrambi si arrabbieranno tantissimo. La rossa busserà infatti a casa dello Sharpe, per raccontargli quello che è successo e tradirà una forte emozione. Si sentirà lusingata e si convincerà che Bill sia proprio innamorato di lei. Davanti all'euforia della rossa, Deacon non saprà cosa risponderle e per un momento non troverà le parole giuste da dirle. Il padre di Hope finirà per convincerla a dire No a Bill e a lasciare che le cose continuino così per altro tempo? Per Bill e Ridge sarà tutto da rifare?

