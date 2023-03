Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Bill chiede a Sheila di sposarlo. Il piano di Ridge continua!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill continuerà a seguire il piano orchestrato da Ridge e farà un estremo sacrificio: chiederà a Sheila di sposarlo. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill si sacrificherà un'altra volta per il bene della sua famiglia. Lo Spencer sta seguendo il piano di Ridge, per cogliere in fallo Sheila e farle confessare tutti i suoi crimini. I due nemici di una vita si sono alleati per un obiettivo comune ma toccherà allo Spencer farsi carico ancora una volta di ingannare la Carter e giocarsi un'ultima potente carta: quella della proposta di matrimonio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill e Ridge alleati contro Sheila

Le Anticipazioni Americane ci hanno già rivelato – e ve lo abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo – che Ridge e Bill si sono alleati contro Sheila. I due nemici per la pelle hanno messo da parte la loro guerra personale, per distruggere la Carter, responsabile di aver fatto soffrire le loro famiglie. A orchestrare un piano con i fiocchi è stato Ridge, che ha solo finto di essere partito per l'Europa. Lo stilista, in realtà, è rimasto in città e dopo aver contattato l'FBI ed essersi messo d'accordo con Bill, ha piazzato delle telecamere a Villa Spencer, per tenere d'occhio la malefica rossa e registrare la sua confessione. L'obiettivo del designer è quello di far rivelare a Sheila di essere un'assassina, condannandola per sempre alla prigione. A Bill è stato dato il compito di fingere di aiutarla, di amarla e di voltare le spalle alla famiglia dopo averla fatta uscire dalla cella. E lo Spencer si è dimostrato un grande attore.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill stanco di mentire alla famiglia ma pronto a fare la mossa decisiva

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che molto presto in Italia – nelle puntate della Soap, in onda su Canale5 – vedremo un Bill non solo totalmente cambiato ma pronto a sacrificarsi per la sua famiglia. Lo Spencer accetterà di aiutare Ridge con il suo piano, fingendo di amare Sheila e andandoci pure a letto insieme. Dollar Bill mostrerà delle doti d'attore innate ma come era prevedibile, comincerà a stancarsi di dover fingere in questo modo e di dover mentire ai suoi figli e alle donne che ama. Bill sarà spaventato che davvero Katie, Liam, Wyatt e Brooke pensino che lui sia diventato pazzo o che sia tornato l'uomo senza scrupoli qual era un tempo. Ma per Ridge lui sarà il solo a poter far capitolare la Carter, il solo a condividere un passato oscuro e triste come quello della rossa e anche il solo a poterla davvero proteggere. Insomma un principe azzurro dei criminali, a cui Sheila non potrà resistere e a cui la donna affiderà se stessa.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill chiede a Sheila di sposarlo

Bill sarà perfettamente consapevole che Sheila potrebbe fidarsi solo di lui e di nessun altro. Solo lui è infatti un uomo talmente potente da tenerla fuori di prigione e da proteggerla contro tutti. Sebbene gli costi fatica, lo Spencer deciderà di continuare con la farsa ma sceglierà di passare al piano B, quello definitivo. Dopo aver rivelato a Ridge cosa intenderà fare, tornerà alla Villa e si inginocchierà davanti alla Carter, con un vistoso e costoso anello tra le mani. Bill chiederà alla rossa di sposarlo e di rendere la loro unione ufficiale. Le mentirà dicendole di essere pronto a dimostrarle di amarla alla follia e che lei è l'unica donna della sua vita, la persona in grado di farlo essere se stesso. Ma ovviamente l'obiettivo di Dollar Bill sarà quello di convincere Sheila Carter a fidarsi di lui ciecamente e con la scusa di un “per sempre” ufficiale, spingerla a rivelargli i suoi più terribili segreti, permettendo al Forrester di registrarla e di incriminarla definitivamente. Ma la malefica rossa accetterà questa proposta oppure prenderà tempo, tormentata dalla passione per Deacon?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.