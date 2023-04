Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Sheila è viva e vuole scappare con Deacon!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila sopravvivrà alla caduta dal balcone e scapperà da Deacon, pronta a fuggire con lui. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Lo avevamo sospettato e le Anticipazioni Americane di Beautiful ce l’hanno confermato: Sheila Carter è viva ed è pronta a fuggire. Tutto da rifare per Bill e Ridge che, certi che la donna si sia diretta da Deacon, si getteranno al suo inseguimento.





Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila è viva

Sheila è viva e sta benissimo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful e noi, in un nostro precedente articolo, vi abbiamo raccontato che la Carter, dopo una colluttazione con Bill, era caduta dal balcone, perdendo o meglio fingendo di perdere i sensi. Grazie alle puntate della Soap andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti, abbiamo scoperto che la signora del male, dopo essersi tranquillamente ripresa, si è data alla fuga. Tutto questo proprio sotto il naso di Bill che, convinto invece che la malefica rossa fosse morta, invece di tenerla d’occhio e di scendere in giardino per accertarsi del decesso, si è lasciato distrarre da una chiamata a Ridge.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Bill bluffati da Sheila

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che molto presto in Italia vedremo Ridge e Bill letteralmente fregati dalla scaltra Sheila. La malefica rossa fingerà di non riprendersi dalla rovinosa caduta dal balcone di Villa Spencer e lascerà che Bill, convinto che lei sia morta, ritorni dentro casa, senza avere fretta di accertarsi che lei sia davvero deceduta. Il magnate si lascerà ingannare dalla perfida rossa che, come una saetta, si alzerà da terra, per darsi alla fuga. Dollar Bill si renderà conto troppo tardi della sua leggerezza e sarà costretto ad avvisare Ridge di essersi fatto sfuggire la pericolosa assassina.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila vuole fuggire con Deacon

Ridge e Bill capiranno subito dove Sheila si sarà diretta. Nessuno dei due infatti avrà dubbi che la Carter voglia tornare da Deacon, con cui ha intessuto una torbida relazione. E in effetti la rossa raggiungerà Il Giardino e racconterà allo Sharpe di essere stata ingannata e di essere di nuovo in pericolo. Gli dirà infatti di aver confessato a Bill di aver ucciso un uomo e che le sue parole sono state registrate da Ridge e dall’FBI, grazie ad alcuni microfoni piazzati a Villa Spencer. Preoccupata di finire di nuovo in prigione e oramai con le ore contate, la perfida proporrà al suo amante di fuggire con lei.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Deacon fuggita con Sheila?

Sheila racconterà tutto a Deacon e gli proporrà di fuggire insieme a lei e di creare un futuro insieme. La Carter arriverà addirittura a dirgli di amarlo e di voler stare con lui per sempre. Ma lo Sharpe potrebbe dirle di no. Il padre di Hope ha infatti più volte promesso a sua figlia di starle vicino e di renderla orgogliosa, facendole dimenticare tutti gli errori del passato. Una fuga con Sheila non solo gli farebbe perdere l’affetto e la stima della sua bambina ma si troverebbe pure a dover rinunciare alla sua nuova carriera di imprenditore, conquistata con fatica dopo aver comprato Il Giardino. Cosa farà Deacon? Rinuncerà a tutto pur di stare con Sheila, a cui è sinceramente legato?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.