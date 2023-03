Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Sheila è morta o si tratta di una messinscena?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila, durante una colluttazione con Bill, cadrà dal balcone. La Carter non si rialzerà più ma sarà davvero morta? Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Il regno del terrore di Sheila sarà davvero finito? Il punto di domanda è d’obbligo quando si tratta della malefica Carter, capace di risorgere più volte di Taylor. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che negli Stati Uniti sono andate in onda le puntate decisive per il piano orchestrato da Ridge e con protagonista assoluto, Bill Spencer. L’ingegnosa trappola orchestrata dallo stilista per incastrare la rossa e registrare una sua confessione, sembra aver funzionato ma nessuno si sarebbe aspettata, come risolvo, la morte di Sheila.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila confessa di aver ucciso un uomo

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato – ve lo abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo – che Sheila ha confessato di aver ucciso un uomo. Nelle puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti e che arriveranno da noi tra circa un annetto, Bill è riuscito a farsi rivelare dalla sua “fidanzata” i suoi più terribili segreti. La rossa ha quindi detto allo Spencer di aver causato la morte di un uomo, per pura vendetta, senza ovviamente sapere di essere ascoltata e registrata. Dollar Bill ha così ottenuto quello che Ridge ha tanto sperato e che anche lui desiderava ardentemente.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill rivela a Sheila di averla ingannata

Le Anticipazioni Americane ci rivelano anche che Bill, dopo aver fatto confessare Sheila, si metterà immediatamente in contatto con Ridge, per scoprire se il Forrester abbia o meno registrato la confessione e se lui possa finalmente uscire allo scoperto. Lo stilista risponderà in modo affermativo alla sua domanda e gli chiederà di tenere la Carter ancora occupata, in attesa dell’arrivo dei federali. Sheila sentirà però la chiamata e chiederà spiegazioni al suo fidanzato, sperando di aver capito solo molto male. La donna infatti non riuscirà a capire tutte le parole sibilate dal suo compagno e si illuderà che lo Spencer abbia solo parlato con qualcuno del loro fidanzamento ufficiale. Ma si sbaglierà di grosso e Bill le schiafferà in faccia la verità. Le dirà di averle mentito, di averla presa in giro per farla capitolare, di essere d’accordo con Ridge Forrester e di avere disgusto per lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila cade dal balcone e… muore?

Sheila non potrà credere alle parole di Bill e inveirà contro di lui. Tra i due scatterà una colluttazione, che li porterà a spingersi verso la grande finestra del salone di Villa Spencer, da cui Sheila cadrà. La Carter rimarrà inerme a terra, svenuta o forse morta. Ci piacerebbe tantissimo poter affermare con certezza che per la malefica rossa sia arrivata la fine ma memori di una caduta simile, già accaduta nella storia di Beautiful (quella di Bill, spinto da Ridge), temiamo che la malvagia sia solo priva di sensi e che possa di nuovo fingere la sua morte. Gli spoiler americani, che ci saranno a breve più chiari, ci rivelano di un piano che scatenerà Deacon e ci lasciano così immaginare che questa caduta possa essere una messinscena. Ma sarà davvero così?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.