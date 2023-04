Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam sconvolto. Hope è tra le braccia di Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam troverà Hope e Thomas uno sopra l'altro sul divano e andrà su tutte le furie. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Hope e Liam le cose si metteranno di nuovo male e sarà tutta “colpa di Thomas”. Lo Spencer tornerà a lamentarsi con la moglie per aver deciso di lavorare ancora con il Forrester e il loro battibecco si accenderà quando il figlio di Bill scoprirà la sua amata consorte, tra le braccia del suo nemico numero 1.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas e Hope di nuovo soci

In alcuni nostri precedenti articoli vi abbiamo anticipato che Hope riassumerà Thomas alla Hope for the Future. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno raccontato che la Logan, desiderosa di non perdere la sua collezione e di non farla chiudere da Steffy, sarà costretta a cedere a compromessi e a tradire la promessa fatta a Liam, di non lavorare più con il Forrester. La decisione della ragazza creerà un forte attrito tra lei e suo marito, tanto che lo Spencer andrà su tutte le furie, anche davanti a una scena che avrà una spiegazione molto più semplice e innocente di quanto lui crederà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope cade tra le braccia di Thomas

Tutto comincerà in un normale giorno di lavoro alla Hope for the Future. Hope e Thomas saranno nell'ufficio di progettazione, intenti a sistemare i nuovi abiti. Il Forrester chiederà alla Logan di provare uno dei vestiti per cui sta lavorando, affinché sia perfetto e possa essere portato in sfilata. Mentre Thomas cercherà di appuntare un pezzo di stoffa, Hope perderà l'equilibrio e cadrà addosso allo stilista. Per attutire il capitombolo di entrambi, il figlio di Ridge si appoggerà al divano e si ritroveranno l'uno sopra l'altro, in un posizione piuttosto ambigua. E sarà così che li troverà Liam, arrivato nello studio della moglie, per passare con lei alcune ore.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Liam furioso con Hope

Liam troverà Thomas e Hope uno sopra l'altro sul divano e andrà su tutte le furie. Il ragazzo comincerà a inveire contro il Forrester, intimandogli di togliere le mani di dosso alla moglie. Il figlio di Ridge, stavolta incolpevole, si affretterà a obbedire e a uscire dalla stanza, lasciando la Logan a vedersela con il marito. Hope tenterà invano di spiegare come siano andate davvero le cose. Lo Spencer non vorrà sentire ragioni e ribadirà alla consorte di non essere felice della sua scelta di tornare a lavorare con il figlio maledetto di Ridge e le chiederà di dire basta. La piccola Logan non vorrà però sentire ragioni e continuerà a dire di voler salvare la sua collezione a ogni costo.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Hope è attratta da Thomas?

Lo scontro tra Hope e Liam sarà tremendo e finirà con lo Spencer che, furioso, lascerà lo studio senza voltarsi indietro. La Logan rimarrà da sola a riflettere sul fatto che il marito stia esagerando. Poi però, senza rendersene conto, comincerà a pensare a Thomas e a lei con lui... mentre si baciano. Hope sarà per caso davvero attratta da Thomas come Steffy sospetta? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.