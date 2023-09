Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Hope dichiara il suo amore a Thomas grazie a Douglas?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Douglas ha organizzato una cena romantica per i suoi genitori. Il bambino riuscirà a far scoccare la scintilla tra sua mamma e suo papà? Ecco cosa succederà nelle puntate presto in onda su Canale5.

Il ritorno di Douglas potrebbe far scoccare l’amore tra Hope e Thomas o meglio potrebbe convincere la Logan a lasciare andare il passato e a dimenticare per sempre Liam. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il giovanissimo Forrester ha le idee chiare su come dovrà essere il suo futuro e lo ha dimostrato organizzando una cena molto romantica per i suoi genitori. Ma qual è stato il risultato? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Douglas organizza una cena a sorpresa per Hope e Thomas

Douglas potrebbe essere fondamentale per far scoppiare l’amore tra Hope e Thomas. Al suo ritorno dal campeggio estivo, come ci dicono le Anticipazioni Americane di Beautiful, il ragazzino ha fatto sapere ai suoi genitori di essere molto contento che si siano ritrovati e che abbiano cominciato a frequentarsi. Il bambino ha ammesso di essere preoccupato per Liam ma di avere il desiderio di vedere sua madre felice. E se lo Spencer non è più la persona che potrà renderla contenta, allora largo a Thomas Forrester, suo padre. Il piccolo Forrester ha organizzato una cena romantica, per raggiungere in fretta il suo obiettivo e ha lasciato i suoi genitori completamente senza parole.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Thomas sconvolti da Douglas

Douglas ha organizzato tutto nei minimi particolari e ha stupito sua madre e suo padre con una cena romantica a base di pizza e vino. Il bambino ha fatto sapere ai suoi genitori di essere felice di vederli insieme e di volere che tra loro funzioni. Douglas ha spinto sua madre a lasciarsi andare e a seguire il suo cuore, che lui può vedere legato a suo padre, e a non lasciarsi condizionare dalla paura di non essere amata. Parole sagge e molto dolci, che hanno colpito Hope e che forse andranno totalmente a segno.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope dichiara il suo amore a Thomas?

Douglas ha lasciato sua madre e suo padre a godersi la serata insieme e sembra che la sua cena abbia colpito nel segno. Hope è rimasta molto sorpresa dal figlio così come Thomas, che si è affrettato a dire alla sua amata, di non aver spinto lui il loro bambino, a fare tutto quello che ha fatto. Il Forrester ha però confessato di essere molto felice che il ragazzino abbia fatto tutto questo e le ho confermato il suo amore e il suo impegno per farla sentire amata e unica. Hope non ha potuto fare a meno di sciogliersi davanti alle sue parole ed è sembrato che il suo cuore finalmente si aprisse a un nuovo amore e a una nuova vita.

