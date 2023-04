Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Sheila ha un infarto. Li e Finn la lasceranno morire?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila verrà portata all'ospedale dopo aver tentato di fuggire da Bill, Ridge e dall'FBI. La Carter avrà un infarto e Li e Finn potrebbero lasciarla morire. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci danno ulteriori dettagli sulla fine di Sheila Carter. Dopo essere stata tradita da Deacon, che si è scoperto essere in combutta con Ridge e Bill, la malefica rossa sarà colta da un infarto. Trasportata d'urgenza in ospedale, finirà nel reparto di Li, che si troverà con la vita della Carter nelle sue mani. La dottoressa e Finn potrebbero lasciare morire Sheila.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon alleato di Bill e Ridge

Per Sheila è la fine. Deacon l'ha consegnata alla giustizia. Le Anticipazioni Americane di Beautiful – e lo abbiamo fatto anche noi, in un nostro articolo precedente – ci hanno rivelato che lo Sharpe ha deciso di voltare le spalle alla Carter e di mettere uno stop alla sua fuga. Le puntate della Soap, andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti, ci hanno chiarito che il padre di Hope era in combutta con Ridge e Bill, con cui si era già messo d'accordo per fermare la malefica rossa. Una rivelazione inaspettata e che ha messo la nemica numero 1 dei Forrester, completamente fuori gioco. Deacon ha alla fine scelto sua figlia e la sua famiglia, rinunciando all'amore che prova per Sheila.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila ha un infarto

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano anche che per Sheila si metterà davvero male e che nelle puntate della Soap, presto in onda anche in Italia, vedremo la Carter colta da un infarto. La rossa verrà portata in fretta in ospedale, mentre Ridge e Bill – congedatisi da Deacon – raggiungeranno Villa Forrester per raccontare tutto quello che è successo alla loro famiglia. La malefica rossa giungerà in ambulanza nel reparto gestito da Li, la madre adottiva di Li. La dottoressa farà immediatamente il figlio. Finnegan riceverà questa strana e inaspettata notizia mentre si troverà in compagnia di Steffy e dopo aver chiesto alla moglie di aspettarlo in studio, correrà in terapia intensiva per scoprire cosa stia davvero succedendo. Arrivato nella stanza in cui è stata ricoverata Sheila, si renderà conto che la Carter è andata in arresto cardiaco e che la linea dei suoi battiti, si è azzerata. Ma a farlo sobbalzare sarà l'atteggiamento di sua madre Li, che non farà nulla per aiutare la sua paziente. La donna osserverà la rossa agonizzante, senza muoversi e senza prestarle soccorso. E quando Finn le si avvicinerà per chiederle cosa stia facendo, lo gelerà guardandolo fisso negli occhi e dicendogli: “Lasciala morire!”. Il bel marito di Steffy darà retta alle sue parole e lascerà che le cose si chiudano così?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Bill pronti a dire la verità alla loro famiglia

Mentre Finn e Li potrebbero lasciar morire Sheila, Ridge avrà riunito tutta la famiglia a casa Forrester. Lo stilista sarà pronto a confessare a tutti la verità e a rivelare di non aver mai lasciato Los Angeles e di aver invece organizzato un piano diabolico quanto riuscito, per incastrare Sheila. Il designer si presenterà davanti a tutti e Taylor, Brooke e Stephen lo sgrideranno per la sua assurda assenza, in un momento così delicato. Ridge comincerà a parlare e sarà interrotto dall'arrivo di Bill, che sconvolgerà i presenti, soprattutto Katie. I due alleati – almeno per questa volta – inizieranno a raccontare a tutti di aver dovuto mentire e che le cose non sono come loro hanno pensato sino a quel momento. La realtà è ben altra e presto la scopriranno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.