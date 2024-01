Beautiful Anticipazioni: Douglas punisce Hope e Thomas. Ecco cosa succederà nelle prossime puntata della Soap su Canale5

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful, che vedremo su Canale5, Douglas darà una sonora lezione ai suoi genitori. Il bambino farà capire a Hope e Thomas di non poter essere una merce di scambio tra loro. Ma scopriamo insieme cosa succederà nella Soap nelle prossime settimane.

Nelle prossime puntate di Beautiful, che vedremo in onda su Canale5, assisteremo a dei colpi di scena sensazionali. Vi abbiamo già anticipato che ci saranno tradimenti e nuove nozze (saltate) e presto Douglas tornerà protagonista delle trame della Soap. Il bambino, come successo con lo scambio delle culle, rimetterà i grandi al loro posto e darà loro una sonora lezione di vita. Ma in che modo? Scopriamolo insieme.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni: Tradimenti, fughe in montagna e nuovo matrimonio nelle prossime puntate della Soap

Anticipazioni Beautiful: Thomas incastra Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful scopriremo un inquietante dettaglio sulla chiamata ai servizi sociali. A farla non è stata Brooke ma Thomas, che ha usato il distorsore vocale di Douglas, per incastrare la sua matrigna e per liberarsi di lei per sempre. Il ragazzo ha giocato bene le sue carte, consapevole che suo padre – davanti a un simile tradimento – non avrebbe potuto di certo fare finta di nulla. E in effetti le cose andranno proprio così, con un Ridge furente e deluso da sua moglie, pronto a convolare a nozze di nuovo con Taylor.

Beautiful Anticipazioni: Douglas scopre che Thomas ha ingannato tutti

Con Ridge ormai perso dietro a Taylor e Brooke disperata per essere stata mollata, senza manco una spiegazione, Thomas canterà vittoria. Sì il ragazzo sarà convintissimo di aver vinto la sua sfida con la matrigna, di averla messa ko e di avere finalmente campo libero dalla persona che più di tutte gli rema contro.

Peccato però che Douglas scopra i giochetti del padre e decida, dopo averci lungamente pensato, di raccontare tutto a zia Steffy, l’unica che sembra davvero ascoltarlo. Il piccolo sarà infatti stanco dei battibecchi – che continueranno – tra i suoi genitori e capendo di non poter contare, se non facendo più danno che altro, su sua madre, correrà dalla persona che lui reputa maggiormente affidabile.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy ferma le nozze di Ridge e Taylor e Douglas va a vivere con lei

Steffy scoprirà con orrore quello che ha fatto il fratello e non permetterà a Ridge e Taylor di sposarsi – sì perché i due organizzeranno un nuovo matrimonio tra loro – e di riunirsi a causa di una bugia. Questo gesto di coraggio e sacrificio della Forrester, spingerà Douglas a scegliere lei, quando si troverà davanti al giudice per il suo affidamento. Il bambino rivelerà alla corte di non voler vivere né con suo padre né con sua madre ma di voler stare con sua zia, l’unica che sembra volere il bene della loro famiglia e non curare i suoi interessi. Hope e Thomas avranno una lezione di vita senza pari e capiranno che tutto quello che hanno fatto, pensando persino di fare bene, alla fine non ha fatto altro che allontanarli dal loro bambino, convinto di non potersi fidare di loro, incapaci di mettere da parte il loro rancore per dedicarsi a qualcosa di più importante.

Rivedi qui il momento in cui Ridge rivela a Taylor di amarla ancora:

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.