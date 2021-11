Beautiful Anticipazioni dal 29 novembre al 4 dicembre 2021: Thomas e Hope di nuovo insieme... ma Lei è un manchino!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 29 novembre al 4 dicembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 29 novembre 2021

Hope e Thomas parlano del cambio di rotta di Liam. Thomas si dichiara cambiato, ma la sua ossessione per Hope sembra riaffacciarsi.

Puntata in onda Martedì 30 novembre 2021

Zoe accetta l'invito a cena di Carter nella nuova casa, e lui spera che sia il preludio di una loro vita insieme. Liam e Hope parlano di Thomas.

Puntata in onda Mercoledì 1° dicembre 2021

Mentre Thomas continua ad avere delle allucinazioni e parla col manichino che raffigura Hope, Brooke consiglia alla figlia di non fidarsi di lui.

Puntata in onda Giovedì 2 dicembre 2021

Wyatt e Flo parlano del complotto di Quinn e Shauna ai danni di Brooke e Ridge. Quinn si unisce alla conversazione e cerca di difendersi dagli attacchi del figlio.

Puntata in onda Venerdì 3 dicembre 2021

Zende è deluso per l'occasione che ha perso con Zoe, dato che l'SMS con cui le chiedeva di non affrettare le cose con Carter, non è mai stato consegnato.

Puntata in onda Sabato 4 dicembre 2021

Carter informa Brooke e Ridge che il tribunale ha respinto le carte presentate da Shauna e Quinn. Ciò significa che sono ancora marito e moglie.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.