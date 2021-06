Beautiful Anticipazioni dal 21 al 26 giugno 2021: Ridge prende a cazzotti Bill e lascia Brooke per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 21 al 26 giugno 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 21 al 26 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 21 giugno 2021

Quando Ridge accende la cornice digitale per mostrare a tutti i presenti i ricordi legati alla loro lunga relazione, Brooke non può fare nulla per fermarlo. Quinn ha caricato il video del bacio tra la Logan e Bill nella cornice ed è pronta ad assistere alla disfatta della sua nemica.

Puntata in onda Martedì 22 giugno 2021

Quando viene mostrato il video del bacio tra Bill e Brooke, succede un disastro: Ridge sferra un pugno in faccia a Bill e chiude in malo modo la relazione con Brooke.

Puntata in onda Mercoledì 23 giugno 2021

Shauna vuole tornare a Las Vegas perché è convinta che Ridge si rimetterà con Brooke, e confessa a Flo di aver visto Bill e Brooke baciarsi.

Puntata in onda Giovedì 24 giugno 2021

Tutta la famiglia al gran completo assiste, sconvolta, all'umiliazione di Brooke, che accusata da Quinn, piange e implora il perdono di Ridge.

Puntata in onda Venerdì 25 giugno 2021

Shauna, all'oscuro di tutto, si appresta a salutare Flo e partire per Las Vegas. La donna confessa a sua figlia di aver girato un video del bacio di Bill e Brooke, ma che non ha intenzione di mostrarlo a Ridge per non spezzargli il cuore.

Puntata in onda Sabato 26 giugno 2021

Mentre Shauna non ha voluto mostrare a Ridge il video del bacio, Quinn ha invece colto la palla al balzo per distruggere la sua storica nemica. Ma questo non è l'unico obiettivo della Fuller: Quinn informa Ridge che Shauna sta lasciando per sempre Los Angeles e lo spinge a fermarla.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.