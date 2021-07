Beautiful Anticipazioni dal 12 al 17 luglio 2021: Flo smaschera Sally, non sta per morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 12 al 17 luglio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 12 al 17 luglio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 12 al 17 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 12 luglio 2021

Quinn ricorda a Katie che è grazie a lei se ha saputo del tradimento del marito con la sorella. Wyatt ha dovuto chiedere a Sally di lasciare la sua casa.

Puntata in onda Martedì 13 luglio 2021

Flo sbircia nel computer della dottoressa Escobar e scopre qualcosa di sorprendente. Sally confessa a Wyatt di essere molto triste perché dovrà lasciare casa sua.

Puntata in onda Mercoledì 14 luglio 2021

Quinn e Katie vengono a sapere da Wyatt che lui stesso ha detto a Sally di andare via da casa perché vuole cercare una struttura adatta alle sue precarie condizioni di salute.

Puntata in onda Giovedì 15 luglio 2021

Quando Flo scopre che Sally si è finta in fin di vita, si reca da lei per rinfacciarle di essere una bugiarda e di aver manipolato tutti. Nel frattempo Wyatt spiega a Katie che ha deciso di spostare Sally in una struttura solo perché teme di non riuscire a gestire le fasi terminali della sua malattia.

Puntata in onda Venerdì 16 luglio 2021

Flo smaschera Sally e il suo piano diabolico per riconquistare Wyatt. Sally all'inizio nega, ma alla fine ammette tutte le sue colpe.

Puntata in onda Sabato 17 luglio 2021

Wyatt teme di aver offeso Sally rifiutandosi di ospitarla a casa propria, ma Bill lo tranquillizza: Sally ha bisogno di strutture mediche adeguate.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.