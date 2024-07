Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe torna a Los Angeles e si allea con Hope per fermare le nozze di Paris e Thomas?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un ritorno inaspettato a Los Angeles. Hope potrebbe presto allearsi con Zoe, tornata a Los Angeles per fermare le nozze di Paris e Thomas. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate della Soap.

Hope potrebbe presto avere un’alleata per fermare le nozze di Thomas e Paris. Gli spoiler americani di Beautiful ci dicono che a Los Angeles sta per tornare Zoe, la sorella maggiore della futura sposa del Forrester ma anche ex fidanzata – mollata sull’altare – del rampollo di Ridge. Sembra proprio che la modella sia pronta a farla pagare allo stilista che le ha spezzato il cuore e che sia intenzionata a impedire che sua sorella faccia il suo stesso errore, ovvero quello di credere che Thomas Forrester sia in grado di dimenticare per sempre il suo amore – o la sua ossessione – per Hope Logan. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nella Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rifiuta di sposare Thomas per la terza volta

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo per la terza volta. Si è trattato di una finta, di una prova per il Forrester, che ha avuto conferma del fatto che la Logan non lo sposerà mai, nemmeno davanti alla seria minaccia di saperlo per sempre accanto a un’altra donna. Il Forrester ha ottenuto quello che voleva e ora si appresta a mettere l’anello al dito a Paris a Villa Forrester, davanti al caminetto che ha sancito per anni le unioni più importanti della sua famiglia. Ma il ragazzo potrebbe presto dover fare i conti con un errore del passato e con una persona piena ancora di rancore contro di lui.

Anticipazioni Americane Beautiful: Zoe torna a Los Angeles per fermare le nozze di Paris e Thomas?

Gli spoiler americani di Beautiful ci rivelano che il matrimonio di Thomas e Paris potrebbe non essere celebrato. A fermare le nozze potrebbe però non essere Hope, che non avrebbe bisogno di presentarsi in abito da sposa alla cerimonia, pronta stavolta a diventare la signora Forrester. O almeno non sembra che sia necessario, visto che in arrivo potrebbe esserci Zoe.

La sorella maggiore di Paris sarebbe di ritorno a Los Angeles per fermare le nozze e per impedire che la sua sorellina si ritrovi a fare i suoi stessi errori e possa soffrire per un amore mai sinceramente ricambiato. Vi ricorderete sicuramente che Zoe è rimasta scottata dalla sua relazione con Thomas e si è trovata a un soffio dal diventare sua moglie. Ma proprio durante la cerimonia, Hope si è presentata in abito bianco nel grande salone della Villa di Eric e ha svelato la tremenda bugia imbastita dal figlio di Ridge, non sinceramente innamorato della sua fidanzata e pronto a lasciarla sull’altare – così come è poi successo – davanti alla prospettiva di diventare il marito dell’unica donna che ama: Hope Logan.

E la situazione sembra essere la stessa di qualche anno fa e Zoe non può permettere che Paris si trovi a essere mollata sull’altare come lei o che, ancora peggio, finisca per convolare a nozze e a essere tradita.

Zoe potrebbe però non essere di ritorno solo per proteggere Paris ma anche per prendersi la sua vendetta contro il Forrester e, per averla, potrebbe allearsi con Hope, anche lei disposta a tutto per evitare queste nozze.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Zoe alleate per fermare le nozze di Thomas

Il ritorno di Zoe sarebbe sicuramente un grande problema. La Buckingham non tornerà certo per appoggiare sua sorella e permetterle di essere ingannata dal Forrester, come è successo a lei. Stavolta però la ragazza potrebbe trovare una valida alleata in Hope. Le due ragazze, in passato rivali senza volerlo, potrebbero escogitare qualcosa per fermare le nozze e non si esclude che la modella consigli alla Logan di ripresentarsi in abito da sposa alla cerimonia, esattamente come aveva fatto alla sua. Entrambe saranno sicure che Thomas non saprà resistere e convinto che la figlia di Brooke si sia decisa a sposarlo, potrebbe annullare tutto e correre tra le braccia del suo vero amore. Sarebbe un colpo di scena clamoroso e su cui abbiamo qualche dubbio ma siamo sicuri che le due donne faranno qualcosa e pure di comune accordo. Per scoprire cosa succederà dobbiamo aspettare ancora qualche giorno ma presto le Anticipazioni Americane di Beautiful ci racconteranno nuove avvincenti e scoppiettanti trame, calde quanto l’estate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.