Beautiful Anticipazioni Americane: Zende e Poppy spingono Luna a mentire. RJ non deve sapere nulla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Poppy e Zende cercheranno di convincere Luna a non dire a RJ del suo tradimento. La ragazza darà loro retta o continuerà per la sua strada. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna è pronta a confessare a RJ quanto successo la notte dopo il matrimonio di Eric e Donna. Poppy e Zende, messo al corrente delle mentine speciali di Penelope, hanno cercato di fermarla e l’hanno invitata a mentire spudoratamente al Forrester junior, per evitare che questo segreto distrugga lei, la sua reputazione ma anche tutta la famiglia. Luna seguirà il loro consiglio?

Anticipazioni Americane Beautiful: Zende scopre delle mentine di Poppy

Luna ha scoperto che sua madre l’ha drogata senza volerlo. La ragazza si è trovata in borsetta le caramelline speciali della mamma e successivamente ha assunto dell’alcol, creando un mix esplosivo, che l’ha portata ad avere le allucinazioni e a credere di essere nella casa e nel letto di RJ. Luna è sconvolta per quello che è successo ed è pure stata costretta a rivelare a Zende la verità, quando il Forrester – allarmato quanto lei e con i sensi di colpa a mille – si è presentato da lei, per chiederle ancora spiegazioni. Il nipote di Eric ha così scoperto il grande segreto di Penelope ma ha soprattutto capito di essere finito in un triangolo amoroso che nessuno avrebbe voluto finisse così.

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende e Poppy spingono Luna a non dire nulla a RJ

Zende ha scoperto che Luna non era in sé quella notte e che, come ha detto, pensava di fare l’amore con RJ. I due ragazzi sono piuttosto tristi per quanto accaduto e Luna vorrebbe dire tutto a RJ per non tradire del tutto la fiducia che il ragazzo ha nei suoi confronti. La stagista teme che se non dirà la verità e il Forrester junior lo venisse a scoprire da altre fonti, le cose peggiorerebbero senza possibilità di recuperarle. Poppy e Zende non sono però del suo stesso parere. La spingeranno a non dire nulla e a non mettere a rischio la sua reputazione. I due saranno più che mai certi che non sia il caso che nessuno venga a sapere del loro indesiderato tradimento.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna incontra RJ. Gli dirà tutto?

Luna non è d’accordo con Poppy e Zende e sa che invece dovrebbe dire tutto a RJ. La stagista ha pensato di raccontargli tutto al loro primo appuntamento dopo il fattaccio. C’è però da chiedersi se davvero alla fine troverà il coraggio di farlo e di rischiare di perderlo e di creare ancora più tensione tra lui e suo cugino Zende. La ragazza potrebbe infatti voler proteggere il suo segreto per impedire che si scateni una faida interna ma non sa che presto si troverà a gestire una situazione ancora più complessa. Eric ha chiesto a Zende di occuparsi personalmente di Luna e di prenderla sotto la sua ala protettiva, lavorandoci insieme. Questo complicherà sicuramente le cose.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.