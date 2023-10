Beautiful Anticipazioni Americane: Vendetta. Li spiaccica la testa di Sheila su un piatto di pasta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Li ha scoperto della relazione tra Deacon e Sheila. Spaventata che questo possa creare ulteriori fastidi a Finn, ha deciso di prendersi una sua personale vendetta, spiaccicando la testa della Carter su un piatto di pasta. Ecco cosa è successo nella Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Li e Sheila è guerra aperta e che la sfida è solo all’inizio. Le due mamme di Finn sono state protagoniste di un episodio – andato in onda sulla CBS – che potrebbe cambiare le trame della Soap e che è stato sicuramente umiliante per la Carter. La malefica rossa si è vista spiaccicare il volto in un piatto di pasta fumante, mentre serviva la sua nuova nemica. Ma cosa è successo? Scopriamolo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Li scopre che Deacon e Sheila stanno insieme

Il tutto ha avuto inizio quando Finn ha rivelato a sua madre Li che il ritorno di Steffy potrebbe subire un ulteriore ritardo. Il ragazzo ha confessato che non sarà per nulla semplice liberarsi di Sheila, ora che lei ha una relazione – ufficiale – con Deacon, il padre di Hope. Il dottore ha raccontato, con dovizia di particolari, come lo Sharpe sia convinto di poter cambiare la Carter e renderla un’altra persona ma anche di come tutti, i Forrester e Hope per primi, non ne sono per nulla convinti. Li è sbiancata come un lenzuolo e ha capito che Sheila costituisce ancora un grosso ostacolo alla felicità di suo figlio. Per questo motivo ha deciso di intervenire personalmente.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li spiaccica la testa di Sheila su un piatto di pasta

Li farebbe di tutto per Finn. Non solo ha spinto il figlio a liberarsi di Sheila – anche se è sembrato più un “uccidi Sheila” – ma ha anche cercato di rimandare Luna a Los Angeles, per impedire che la ragazza e sua madre potessero tornare a metterle i bastoni tra le ruote. Insomma la dottoressa si è dimostrata più volte una leonessa, pronta a difendere la sua prole e il suo territorio. E anche in questo caso dimostrerà di essere pronta a tutto. Decisa a vendicarsi della Carter e a minacciarla, si è recata a Il Giardino – dove ora la rossa lavora come cameriera – e ha provocato la sua nemica, costringendola a servirla come cliente. Li gliene ha combinato di tutti i colori, sino ad arrivare a spiaccicarle la faccia nel piatto di pasta appena arrivato al suo tavolo, dopo aver avvicinato Sheila al tavolo, con la scusa che ci fosse qualcosa di strano nella sua salsa.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila si vendicherà di Li?

Sheila è stata umiliata. Vedere la sua faccia sporca di salsa – che supponiamo sia una sorta di ragù – e la sua nemica ridere apertamente, potrebbe scatenare la sua furia. La Carter potrebbe volersi vendicare del torto subito o comunque infliggere una lezione alla dottoressa. Ma finirà per tradire il patto fatto con Deacon, ovvero quello di lasciare in pace Finn e la sua famiglia? Sì perché lo Sharpe ha fatto promettere alla sua amata di non tormentare più suo figlio e permettere che le acque si calmino, farsi amare da lui e dare al ragazzo prova di essere cambiata davvero. Solo così Steffy le permetterà di avvicinarsi al marito e ai figli ma soprattutto deciderà di tornare a casa e Finnegan sarà di nuovo felice e non la odierà più.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.