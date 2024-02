Beautiful Anticipazioni Americane: Una notte sbagliata cambia per sempre la vita di Luna e Poppy!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna e Poppy affronteranno molto presto le conseguenze dei loro segreti. Ad aprire il vaso di Pandora sarà una notte di errori. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che presto molti nodi verranno al pettine sulla questione paternità di Luna. Poppy si troverà costretta a confessare molte verità a sua figlia e vi anticipiamo che saranno tutte sconvolgenti. Ma vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti e in arrivo – il prossimo anno – su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è figlia di Finn?

Vi abbiamo già anticipato, in un nostro precedente articolo, che si sta facendo sempre più concreta la possibilità che Luna non sia figlia di Jack ma di Finn. Pare infatti che il motivo per cui Li ce l’abbia così tanto con sua sorella, sia da ritrovare in una serata di bagordi - finita molto male – tra Poppy e suo nipote. Da questo evento sarebbe nata la bella Luna, che ignora tutt’ora chi sia il suo papà e a cui sua madre ha persino chiesto di non indagare sino in fondo. E Penelope ha tutte le ragioni, se l’ipotesi che ha detto prima fosse vera, di non volere che la sua bambina scopra la verità.

Anticipazioni Americane Beautiful: Una notte di errori scatena il panico tra Luna e Poppy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la verità sta per essere svelata e avrà dei risvolti piuttosto drammatici. Partiamo con il dirvi che Luna – nelle puntate già andate in onda in America – si è ubriacata durante il matrimonio di Eric e Donna. La ragazza si è ritrovata sbronza e poco lucida ma soprattutto è finita nella casa sbagliata, ovvero quella di Zende. E il giovane Forrester se l’è ritrovata sul suo letto. Luna ha in realtà immaginato di essere nella dimora di RJ, con cui ha iniziato una relazione piuttosto seria ed era pronta a passare una notte di passione con lui. La serata la concluderà però con qualcun altro e al risveglio dovrà fare i conti con quanto successo ma soprattutto con il fatto di essersi ubriacata senza aver bevuto tanto.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy nasconde diversi segreti a Luna

Luna farà i conti con la notte passata con Zende e non con RJ ma si chiederà soprattutto perché sia finita così tanto sbronza, senza aver bevuto tanto. La verità sarà da ricercare nelle famose mentine che Poppy fornisce alla figlia. Vi abbiamo già parlato di questi piccoli confettini e vi abbiamo pure detto di avere il sospetto che non siano caramelline.

Se fossero medicine, come abbiamo pensato, si spiegherebbe come mai Luna sia finita così tanto sbronza. La ragazza avrà il sospetto che qualcosa sia andato storto e Poppy, ve lo anticipiamo, sarà costretta a dirle la verità prima su queste pilloline e poi su suo padre. Insomma alla fine di questa settimana o al massimo all’inizio della prossima, scopriremo qualcosa di più e forse pure tutto quello che Penelope, Li e chissà che altro, stanno tenendo nascosto da anni.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.