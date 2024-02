Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy nasconde un segreto e non si tratta della verità sul padre di Luna...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Poppy nasconde un altro grande segreto, che potrebbe coinvolgere Luna. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto anche su Canale5.

Poppy, la madre di Luna, potrebbe nascondere altri segreti, ben più drammatici. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci lasciano intendere che nelle prossime puntate della Soap, in arrivo negli Stati Uniti, la sorella di Li darà di matto quando non riuscirà a trovare le sue mentine. Il suo sarà un atteggiamento molto strano e abbiamo cominciato a sospettare che queste piccole “caramelline” non siano quello che appaiono. Potrebbero infatti essere delle medicine.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy nasconde un altro segreto a Luna?

Sin dal suo arrivo a Los Angeles abbiamo capito che Poppy sarà uno dei personaggi più ambigui delle nuove puntate di Beautiful. La donna nasconde diversi segreti, tra cui quello che ha tenuto banco in questi mesi: la vera paternità di Luna. Fugati i dubbi sul fatto che Bill sia il padre della ragazza e pronti a scoprire se davvero Finn e Luna siano fratelli, siamo convinti che la sorella di Li nasconda qualcosa di ben più drammatico e che in questo c’entrino le mentine che porta sempre con sé e da cui non si vuole separare.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy è malata?

Inizialmente non ci avevamo fatto tanto caso e avevamo pensato che il continuo fare riferimento alle mentine, fosse semplicemente un caso. Ma nelle prossime puntate vedremo che Poppy darà proprio di matto quando non troverà più le sue speciali caramelline. Questo comportamento, decisamente strano, ci fa sospettare che le mentine non siano solo piccole dolcezze, da prendere per la gola. Potrebbero invece essere delle medicine. Poppy insomma potrebbe essere malata e nascondere questo segreto a sua figlia, forse affetta dalla sua stessa malattia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna è malata come Poppy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano un dettaglio piuttosto spaventoso ovvero che anche Luna fa uso di queste mentine. Ci viene quindi in mente che la ragazza possa essere affetta della stessa patologia della madre e che nessuna delle due voglia dire nulla. Potrebbe anche trattarsi di una semplice casualità ma nella Soap Beautiful nulla è mai per caso. Scopriremo molto presto se le nostre teorie sono giuste e se davvero altri segreti terranno banco nelle prossime puntate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.