Beautiful Anticipazioni Americane: Un inaspettato alleato per Hope. La Logan si libererà delle minacce di Steffy!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha ricevuto un inaspettato e provvidenziale aiuto per salvare la sua carriera. Ma chi le avrà dato i suggerimenti che potrebbero farle vincere la sfida con Steffy? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Hope vuole la sua vendetta su Steffy e potrebbe ottenerla molto presto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha ricevuto un inaspettato consiglio, che potrebbe rilanciare la sua carriera, salvarla dalla rovina ma soprattutto liberarla dalle minacce della sua sorellastra. Ma cosa è successo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5? Ora ve lo riveliamo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Un inaspettato aiuto per Hope

Steffy ha salvato la linea di Hope ma ha imposto alla sorellastra un duro aut-aut. La Forrester continuerà a tenere in piedi la Hope for the Future solo se la Logan terrà giù le mani da suo marito e smetterà di farsi strane idee su di lui. La Forrester vuole mettere in salvo il suo matrimonio ma così facendo ha scatenato l’ira e il desiderio di vendetta di Hope, con cui da sempre ha un conto in sospeso. La figlia di Brooke sembra aver trovato un valido alleato tra le fila della Forrester Creations e pare proprio che questo inaspettato aiutante abbia le idee chiare per darle la possibilità di risanare il suo futuro. Ma di chi si tratta?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope salvata da… Carter!

A dare a Hope un’idea per rimettersi in carreggiata e per salvare la sua carriera, è stato Carter. Il Walton ha dimostrato alla Logan di avere una grande stima nei suoi confronti e le ha proposto di rimettersi in gioco partecipando attivamente alla collezione di sua madre Brooke. L’avvocato ha dato alla Logan il consiglio di diventare una delle modelle della linea da camera da letto della sua mamma e di accantonare, almeno momentaneamente, la Hope for the Future, che non sta dando i risultati da tutti sperati. Per Hope sarebbe l’occasione di presentarsi alla Forrester con un nuovo ruolo e di liberarsi della minaccia di Steffy.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope si libererà di Steffy?

Accettando il consiglio di Carter, Hope lascerebbe per il momento la Hope for The Future e si dedicherebbe a un altro progetto. Così facendo si libererebbe della minaccia di Steffy, che non avrà più alcun appiglio. La Forrester non avrebbe più alcun asso nella manica per tenere la sorellastra lontana da Finn e la Logan avrebbe campo libero con il dottore, senza aver paura di perdere qualcosa. Qualcosa però potrebbe andare diversamente.

Hope ha dimostrato di legarsi a persone che la lodano e la coccolano. Il suo senso di insicurezza ha avuto, almeno sino a ora, la meglio e l’ha fatta innamorare di chiunque le abbia mostrato grande stima. Siamo quindi portati a credere che la ragazza possa dimenticare Thomas e Finn e avvicinarsi invece a Carter. Il Walton diventerà la nuova “preda” della figlia di Brooke? C’è da chiedersi se tutto questo avverrà prima di fare il danno con Finn e prima di far scoppiare il matrimonio di Steffy, oppure se quanto ipotizzato finirà per salvare l’unione tra la Forrester e il bel dottore. Noi ci auguriamo che accada la seconda ipotesi e che le due sorellastre trovino finalmente la pace tra loro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.