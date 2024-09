Beautiful Anticipazioni Americane: Hope dimentica Thomas e Finn e si innamora di nuovo... e sarà una vera sorpresa!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope potrebbe dimenticare per sempre sia Thomas che Finn e avvicinarsi a un altro uomo, che noi già conosciamo e che potrebbe finalmente renderla felice. Ma chi sarà? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della nostra Soap di Canale5.

Sarà un autunno caldissimo quello delle puntate americane e italiane di Beautiful. Le anticipazioni della Soap – in onda sia in Italia che negli Stati Uniti - ci rivelano che ci saranno grandi colpi di scena e che molti personaggi saranno travolti dagli eventi. Uno dei protagonisti indiscussi delle prossime trame sarà Hope. In Italia la vedremo innamorarsi di Thomas mentre sulla CBS pare destinata ad avere un nuovo amore, che non avremmo mai immaginato. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope pronta a un nuovo amore

Hope sarà protagonista delle prossime trame di Beautiful sia in Italia che negli Stati Uniti. Nelle puntate della Soap in onda su Canale5, assisteremo molto presto alla nascita dell’amore tra la Logan e Thomas e alla conseguente fine del matrimonio tra la figlia di Brooke e Liam, di cui vi abbiamo già fatto spoiler in alcuni nostri vecchi articoli, che vi parlavano di quello che sta succedendo negli episodi americani. Il tutto succederà dopo un viaggio di lavoro a Roma e per nessuno sarà più la stessa cosa.

Negli USA, attualmente, Hope sembra aver preso una sbandata per Finn, che ha persino baciato durante una serata a Villa Forrester. Questo ha scatenato la rabbia sia di Steffy che di Taylor, tornata a casa con il volto di una nuova attrice, che hanno affrontato sia la piccola Logan che Brooke, affinché non si ripetessero errori de passato. E pare che questa situazione sia destinata e calmarsi grazie a un nuovo amore che travolgerà la vita di Hope.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope dimentica Thomas e Finn e…

Hope pare destinata a dimenticare Thomas ma anche Finn. Per lei sarebbe in arrivo un altro amore e si tratterebbe di un personaggio che noi già conosciamo e che, nelle puntate americane di Beautiful, è single. Stiamo parlando di Carter Walton, in Italia innamoratissimo di Katie mentre negli Stati Uniti ormai lontano dalla Logan. I due sarebbero destinati a fare coppia fissa e le ragioni per cui la figlia di Brooke si potrebbe avvicinare all’avvocato potrebbero non essere poi così romantiche. Potrebbe esserci infatti un motivo ben preciso per cercare l’appoggio di Carter.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope sfrutta Carter?

Siamo piuttosto preoccupati per il comportamento di Hope negli ultimi tempi. La Logan sembra aver perso la bussola e non ci stupiremmo che, per salvare la Hope for the Future, si rivolgesse all’unica persona ancora in grado di darle una mano. Con Steffy furiosa con lei per il bacio a Finn e con Ridge che la osserva come un sorvegliato speciale ma anche con sua madre – e Taylor – preoccupate che stia esagerando, l’unico a poterle dare una mano potrebbe essere il Walton. L’avvocato ha infatti il compito di occuparsi degli affari economici della Forrester Creations e non solo potrebbe mettere una buona parola per lei ma potrebbe persino cambiare i dati a suo favore. Sì stiamo sicuramente esagerando ma tutto è possibile! Quello che pare succeda davvero è che Hope e Carter, in autunno e nelle puntate americane, si avvicineranno e potrebbero – come detto – cominciare una storia d’amore. Vi daremo presto conferma di queste novità ma intanto la situazione ci intriga già tantissimo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.