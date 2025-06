Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna a casa per fermare le nozze di Hope?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Thomas potrebbe presto tornare a Los Angeles per fermare le nozze di Hope e Carter. Succederà davvero nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5?

Thomas Forrester tornerà a casa per fermare le nozze di Hope e Carter? È possibile! Il giovane stilista, attualmente a Parigi e fidanzato con Paris Buckingham, potrebbe voler chiarire le cose con la Logan e scoprire perché mai la ragazza abbia detto sì alle nozze con il Walton e abbia invece rifiutato di sposare lui, nonostante gli abbia sempre detto di amarlo.

Thomas potrebbe persino opporsi alle nozze della figlia di Brooke, scatenando la reazione violenta di tutti, Steffy compresa, che invece pare contenta della relazione tra la sua ex sorellastra e il legale. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter presto sposi

Cominciamo da una certezza: Hope ha detto sì e sposerà Carter. La Logan ha accettato la proposta di matrimonio del Walton e si è dimostrata persino entusiasta di questa novità, che cambierà la sua vita e la farà affrontare l’imminente morte di Liam con un compagno accanto e con un padre per la piccola Beth. Hope potrebbe aver deciso di diventare la moglie dell’avvocato solo perché condizionata dalla scoperta della malattia dello Spencer e non perché realmente innamorata di Carter, con cui, solo qualche giorno prima, non aveva intenzione nemmeno di fare pace. Insomma crediamo davvero che quanto sta succedendo al figlio di Bill abbia condizionato la rampolla di Brooke e possa farla vacillare nel momento in cui qualcuno a lei molto caro, stavolta davvero, farà ritorno a casa.

Thomas torna a Los Angeles per fermare Hope? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Hope e Carter hanno informato tutti del loro matrimonio ed è chiaro che la notizia arriverà molto facilmente a Parigi e alle orecchie di Thomas. Siamo fortemente convinti che questa novità non farà piacere al Forrester e che presto il rampollo di Ridge possa tornare a casa per capire cosa sia cambiato, nella vita della sua ex, per portarla ad accettare una proposta di nozze dopo averne rifiutato ben tre sue. Ferito nell’orgoglio e anche piuttosto arrabbiato, il designer potrebbe volersi prendere una piccola rivincita o comunque potrebbe volere semplicemente mettere in chiaro le cose con la madre di suo figlio.

Thomas è ormai fidanzato con Paris ma il loro matrimonio, sebbene annunciato, non è stato ancora celebrato. Possiamo quindi immaginare che tra lui e la Buckingham possano esserci dei problemi e che i due possano addirittura essersi lasciati. Ci sembra strano che dopo tutto il rumore e il clamore scatenato su di loro e sul loro fidanzamento, alla fine le nozze non siano state celebrate, anche fuori onda.

È quindi plausibile che tra loro sia tutto finito e che la notizia di Hope e Carter possa scatenare la rabbia e il risentimento del Forrester, deluso da questo cambiamento della Logan, che ha detto sì senza nemmeno pensarci.

Beautiful: Thomas vorrà fermare le nozze di Hope e Carter?

Thomas non gradirà, sicuramente, questo cambiamento di Hope e potrebbe reagire in tre modi: potrebbe non dare peso a quanto successo oppure potrebbe voler delle spiegazioni da lei, per capire perché lui no e Carter invece sì, oppure potrebbe persino voler fermare le nozze della ragazza. E in quel caso ci sarebbe davvero da divertirsi. Sì perché sappiamo perfettamente che il Forrester è in grado di organizzare piani diabolici, talmente sibillini da rimanere segreti per diverso tempo.

E se davvero Thomas decidesse di farla pagare a Hope per aver detto a lui no per tre volte e al Walton invece sì alla prima richiesta, ne vedremo delle belle. A prescindere che voglia o no rovinare il matrimonio della Logan, noi pensiamo che una capatina a Los Angeles Thomas la farà comunque per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

E pensiamo anche che Hope sarà sconvolta dal ritorno di Thomas, a cui dovrà delle spiegazioni immediate e sincere. Temiamo poi che se davvero tra il Forrester e la Buckingham tutto sia finito, la figlia di Brooke potrebbe mettere in dubbio la sua scelta e pensare di tornare accanto al fratello di Steffy. E se così succedesse non crediamo che la madre di Kelly e Hayes ne sarebbe contenta; potrebbe infatti storcere il naso, accusare la bionda di essere sempre più una mina vagante, somigliante a Brooke. Qualunque cosa accada siamo certi che il caos tornerà a farla da padrone nelle trame di Beautiful.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.