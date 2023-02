Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas e Steffy in guerra. Taylor cerca di riportare la pace in famiglia

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor sarà molto preoccupata per i suoi figli. La Hayes cercherà di riportare la pace tra Thomas e Steffy, ormai in rotta di collisione. Ma scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto in onda anche su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Steffy e Thomas si scatenerà una vera e propria guerra. Taylor, preoccupata per i suoi figli, cercherà di aiutare a riportare la pace in famiglia e non solo per il bene di Douglas. Ma la Hayes riuscirà a richiudere una ferita aperta da troppo tempo? Vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo anche in Italia, su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas in collera con Steffy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Thomas sarà pronto a usare Steffy per ricucire il suo rapporto con Douglas. Il Forrester però dovrà fare i conti con sua sorella, più combattiva che mai. Vi abbiamo anticipato, in un nostro precedente articolo, che Steffy caccerà di casa suo fratello, impedendogli di vedere suo figlio e dicendogli che non potrà presentarsi quando e come vuole da lei. Lo stilista ci rimarrà molto male e accuserà la sorella di spadroneggiare un po' troppo sia in ufficio che con il suo bambino. Thomas farà emergere la forte gelosia che prova nei confronti della sua sorellina, diventata un pezzo grosso in azienda mentre lui è stato licenziato. Questa situazione, che si protrae da diverso tempo, diventerà davvero insopportabile.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy racconta a Taylor che Thomas sta esagerando

Dopo lo scontro con Thomas, Steffy e Finn rifletteranno su quanto successo. Il dottore rivelerà alla moglie di essere rimasto piuttosto perplesso per il comportamento del Forrester e di non aver gradito il tono accusatorio che aveva nei loro confronti. Steffy gli confesserà di avere la certezza che suo fratello sia geloso di lei ormai da tempo e che non abbia per nulla gradito il fatto che sia diventata lei il co-Ceo della Forrester Creations. I due verranno sorpresi a parlare di Thomas da Taylor, che chiederà loro cosa sia successo. La bella manager spiegherà alla madre che le cose con il suo primogenito stanno degenerando e che il giovane si è permesso di presentarsi a casa sua, convinto che lei gli desse campo libero con Douglas.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor cerca di aiutare i suoi figli

Steffy racconterà a sua madre di essere piuttosto infastidita dal comportamento di suo fratello. Taylor le darà ragione ma come madre cercherà di mettere una pezza sulla grande frattura che si è creata tra loro. La Forrester le chiederà di non esagerare; ora ha un compito preciso, quello di occuparsi e proteggere Douglas anche dal suo stesso padre. La Hayes richiamerà Thomas alla casa sulla scogliera e tra i due fratelli si scatenerà un altro scontro. Voleranno grandi accuse e lo stilista affermerà di essere deluso dalla sua sorellina, per come si sta comportando con suo figlio. Steffy, dal canto suo, cercherà di fargli capire che il suo atteggiamento difensivo è solo per proteggere il nipote da un padre, che si è rivelato essere inaffidabile e bugiardo. Taylor non potrà sopportare di vedere la sua famiglia sgretolarsi così davanti ai suoi occhi e chiederà a entrambi di ragionare su quello che sta succedendo tra loro. Ma otterrà la pace? Steffy di sicuro non si rimangerà la promessa fatta a Hope, che intanto continuerà a essere preoccupata per il suo bambino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.