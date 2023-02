Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas pronto a usare Steffy per riavere Douglas e il suo posto in azienda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas sarà contento della decisione di Douglas di trasferirsi da Steffy. Il ragazzo si convincerà che ora che suo figlio è dalla sorella, lui potrà vederlo quando vuole e potrà riprendere il suo posto in famiglia. Ma vediamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la scelta di Douglas farà molto felice Thomas. Dopo aver superato l'iniziale fastidio di non aver vinto, il Forrester comincerà a pensare che la decisione di suo figlio di vivere con Steffy, gli permetterà comunque di frequentarlo e vederlo quanto vuole. Sua sorella non gli impedirà mai e poi mai di stare con il suo bambino e fondamentalmente, quanto successo è una vittoria schiacciante contro Hope. Ma il Forrester avrà fatto davvero bene i conti? Steffy gli permetterà di vedere Douglas davvero quando vorrà?

Anticipazioni Beautiful: Thomas contento della scelta di Douglas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e ve ne abbiamo parlato in un nostro precedente articolo – che Douglas sceglierà Steffy. Il piccolo riferirà al giudice di voler vivere con sua zia, in modo da impedire ai suoi genitori di trovarsi nuovamente l'uno contro l'altra. La scelta del bambino stupirà tutti ma mentre Hope soffrirà tantissimo per averlo perso, Thomas comincerà a pensare che questa decisione alla fine, gli sarà utile. Il Forrester crederà di aver vinto la battaglia anche senza l'affidamento del figlio. Si convincerà che sua sorella gli permetterà di vedere il piccolo come e quando vorrà.

Beautiful Anticipazioni: Eric mette Thomas in guardia da se stesso

Il fatto che Douglas ora viva con Steffy, farà credere a Thomas di aver comunque vinto la battaglia contro Hope, per la custodia di suo figlio. Il Forrester crederà che ora che il bambino sta da sua sorella, lui non avrà alcuna difficoltà nel vederlo e a passare del tempo con lui, senza essere osservato e interrotto. Il giovane designer confiderà a suo nonno Eric di essere fiducioso che da ora in poi, le cose si metteranno molto bene. Non solo riconquisterà un posto nel cuore e nella vita di Douglas ma con il tempo, riuscirà addirittura a farsi perdonare dalla sua famiglia e a rientrare in azienda. Eric lo metterà in guardia. Non dovrà illudersi che Steffy gli lascerà fare come vuole.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy promette a Hope di proteggere Douglas da Thomas

Eric dirà a suo nipote di non essere sicuro che Steffy gli permetterà di fare come lui vuole. Il Forrester senior sarà convinto che la ragazza farà la scelta giusta per il suo nipotino e visto che Thomas si è comportato da irresponsabile e da pazzo, non è detto che voglia che suo fratello frequenti costantemente la sua casa. E in effetti Steffy prometterà a Hope di custodire il piccolo Douglas e di proteggerlo non solo dalle insidie casalinghe ma anche da suo padre. La bella figlia di Ridge terrà fede alla promessa e la vedremo prendere una decisione che spiazzerà totalmente Thomas Forrester e rovinerà i suoi piani.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.