Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas e Sheila si alleano contro Brooke, ma Steffy potrebbe rovinare i loro piani!

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Sheila ha trovato in Thomas un complice: i due sono determinati ad annientare Brooke! Steffy, però, potrebbe non approvare questa alleanza...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke hanno ritrovato una certa serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, per l'ennesima volta, mettono un punto alla loro love story. Infatti, lo stilista ha scoperto che la notte di Capodanno, la moglie, ubriaca, ha baciato Deacon, il quale ha lasciato casa sua soltanto la mattina seguente. Il Forrester, allora, prima si scaglia contro il rivale in amore, e poi, vedendo la Logan prendere le difese dello Sharpe, la lascia. A far bere la donna è stata Sheila, ed ora Thomas lo sa. I due, inaspettatamente, si alleano! Steffy, però, potrebbe non approvare...

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila contro Brooke!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke ancora insieme, i telespettatori americani stanno assistendo ad una loro ennesima separazione. Stavolta, però, c'è lo zampino di Sheila. Quest'ultima, di nuovo a Los Angeles per ricucire il rapporto con il figlio, Finn, e per costruirne uno con il nipote, Hayes, ha giurato alla bionda che gliel'avrebbe fatta pagare, in un modo o in un altro. La Logan, infatti, aveva affrontato a muso duro la Carter, ordinandole di andarsene per sempre. Al contrario, Taylor si è mostrata più comprensiva con lei, chiedendole addirittura di trascorrere il Capodanno con tutti loro. Da quel momento in avanti, l'obiettivo di Sheila è stato soltanto uno: far sì che Ridge lasciasse la moglie e tornasse tra le braccia dell'ex moglie.

Brooke bacia Deacon, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La Dark Lady, allora, ha contraffatto la cassa di champagne analcolico che Brooke aveva ordinato per festeggiare l'ultimo dell'anno, facendola così ubriacare. Ebbra, la madre di Hope ha baciato Deacon. Quando la Hayes lo ha scoperto e lo ha messo al corrente, lo stilista ha messo un punto al suo matrimonio con la Logan, ed ha passato una notte di passione con la psicologa. Nel frattempo, la Carter non fa che spingere lo Sharpe tra le braccia della persona di cui è tuttora innamorato...

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy origlia una strana conversazione tra Thomas e Sheila...

Quando la suocera di Steffy entra nell'ufficio di Taylor, al suo posto ci trova Thomas. Quest'ultimo l'aggredisce, chiedendole di girare i tacchi e tornare da dove è venuta. Il Forrester ce l'ha con Sheila perché, anni fa, fu l'artefice della rottura tra i suoi genitori, nonché colei che diede vita alla sparatoria in cui sua madre fu creduta morta. La Carter, tuttavia, gli rivela di essere colei che ha fatto bere e ubriacare Brooke a Capodanno: più che accusarla per ciò che fece in passato, dovrebbe ringraziarla per ciò che ha fatto ora. La donna gli chiede di mantenere il segreto, altrimenti il Forrester senior potrebbe ripensarci e perdonare la consorte, lasciando di nuovo la Hayes. Inizialmente, il padre di Douglas appare indignato nell'ascoltare la confessione, poi, però, sceglie di diventare suo complice. I due, di frequente, confabulano al telefono... fino a quando, un giorno, Thomas viene colto in flagrante dalla sorella! La Forrester, si sa, non stima affatto Sheila, anzi: la detesta; come reagirà quando scoprirà che il fratello si è alleato con lei? Di certo non la prenderà bene!

