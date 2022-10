Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas è ancora ossessionato da Hope!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Thomas vorrebbe smettere di pensare ad Hope... ma è più forte di lui.

Nelle puntate italiane di Beautiful Thomas si è finalmente riscattato. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che prima il giovane sabota il matrimonio di Ridge e Brooke, e poi riprende a fantasticare su Hope... Il Forrester junior è tornato ad essere pericoloso?

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas è tornato lo stesso di prima?

Mentre noi vediamo un Thomas cambiato, perché finalmente lucido e sereno, i telespettatori americani lo stanno vedendo fare un passo indietro. Il giovane ed Hope, infatti, si sono riavvicinati. Lei ha persino sostenuto il Forrester quando lui stava cercando di ottenere la custodia esclusiva di Douglas. La Logan è ormai sicura che il figlio di Ridge e Taylor non sia più instabile e, quindi, innocuo. Dopotutto, pare proprio che Thomas abbia superato definitivamente la sua ossessione per la ragazza! Ma la verità è che niente è come sembra...

Thomas fantastica su Hope, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Ciò che Hope non sa è che lo stilista ha fatto sì che il padre si allontanasse da Brooke, incolpandola - ingiustamente - di essere stata colei che ha chiamato gli assistenti sociali per fargli togliere il bambino. La bionda, però, non sa neanche che il Forrester ha ripreso a fantasticare su di loro. I due stavano lavorando insieme alla nuova collezione della Hope for the Future, quando la Logan ha indossato un abito realizzato dal ragazzo. Thomas, allora, si è complimentato con lei per la sua bellezza, e poi tra di loro è scattato un bacio... che, in realtà, c'è stato soltanto nella testa del fratello di Steffy!

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas ha dei rimorsi di coscienza?

Il Forrester si ripromettere di smettere di fare delle fantasie sulla Logan. Lo stilista è perfettamente consapevole che la sua ossessione per la moglie di Liam ha rischiato di fargli perdere tutto, a partire proprio da Hope. Dopodiché, la sorella interrompe i suoi pensieri. La Forrester vuole festeggiare con Thomas il fatto che i loro genitori siano tornati insieme: Ridge e Taylor si sono ritrovati, tanto che ora sono ad Aspen insieme. La famiglia è riunita, perché, sottolinea la mamma di Kelly ed Hayes, "le cose belle succedono alle brave persone". Il giovane è perplesso: e se, invece, non fosse più poi così "bravo"?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.