Beautiful Anticipazioni Americane: Hope bacia Thomas e tradisce Liam... ma è solo un sogno!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Hope e Liam scoppierà di nuovo la passione. Nelle puntate della Soap, in arrivo presto su Canale5, vedremo la Logan e il Forrester sempre più vicini e affiatati tanto da portare il Thomas a immaginare, di nuovo, di baciare la sua ex moglie.

Hope e Thomas di nuovo insieme? Sogno o realtà? Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto al situazione tra la Logan e il Forrester tornerà a farsi bollente. Complice la questione dell'affidamento di Douglas, i due ragazzi si faranno più vicini e tra loro potrebbe scoppiare la passione. Ma attenzione, perché le cose potrebbero non essere come appaiono... ma in che senso? Scopriamolo!

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope è convinta che Thomas sia cambiato

Come vi abbiamo già anticipato in un nostro vecchio articolo, Thomas tornerà alla carica e rivorrà la custodia di Douglas. Il Forrester dirà di essere pronto a occuparsi di nuovo di suo figlio ma questo non piacerà per nulla a Brooke e a Liam. Solo Hope sembrerà sostenere questa decisione. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan, superato un iniziale sbigottimento, deciderà di sostenere il suo ex marito, convinta che questa volta i due potranno giungere a un ottimo compromesso per il bene del bambino. Hope sembrerà convincersi che Thomas sia cambiato e che meriti una seconda possibilità. Tutto questo grazie al tempo passato insieme a lui e alla sua famiglia. Ma saranno proprio questi momenti di intimità a mettere i due ragazzi in una situazione scomoda.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope attratta da Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope e Thomas, per il bene di Douglas, passeranno molto tempo insieme. Questo farà ovviamente infuriare Liam, mai invitato alle riunioni di famiglia, e lo convinceranno che il Forrester, ancora una volta, sta giocando sporco. Hope non darà però tanto peso alle parole del marito e cercherà di convincere il consorte che Thomas e lei stiano solo cercando di trovare un accordo per non fare del male al loro bambino. Ma sarà purtroppo innegabile che Hope, dopo tutto questo tempo passato con lui, comincerà a provare qualche ambiguo sentimento nei confronti del figlio di Ridge e non riuscirà a nascondere di avere una forte attrazione sessuale nei suoi confronti. La vedremo infatti non riuscire a staccargli gli occhi di dosso, quando lo sorprenderà senza maglietta, mentre si starà cambiando nel suo ufficio alla Forrester Creations. E il suo turbamento verrà notato dallo stesso Thomas.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas sogna di baciare Hope

Thomas noterà di aver guadagnato terreno con Hope e comincerà a balenargli l'idea che forse qualcosa possa sbloccarsi tra loro. E sarà proprio questo spirito a fargli immaginare cose che non sono. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester verrà preso da una delle sue consuete allucinazioni e dopo aver passato una serata di lavoro, in compagnia della Logan – i due saranno impegnati a ultimare le loro collezioni per la Hope for the Future – sognerà di rivelarle i suoi sentimenti e di scambiare con lei un bacio appassionato. Un sogno che lo lascerà molto turbato e che rischierà di scatenare di nuovo la sua pazzia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.