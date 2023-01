Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas di nuovo all'attacco. Vuole tornare alla Forrester Creations

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas tornerà alla carica. Scoperto che la collezione di Hope senza di lui ha fatto flop, il ragazzo si presenterà in ufficio e pregherà Steffy di riassumerlo. Cosa deciderà la ragazza? Scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap presto in onda su Canale5.

Thomas tornerà alla carica e stavolta Steffy e Hope potrebbero cedere. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester, dopo aver scoperto che la nuova collezione della Hope for the future ha fatto flop senza di lui, pregherà sua sorella di riammetterlo in azienda e di permettergli di lavorare con la Logan. Ma vediamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Soap, che arriveranno molto presto in Italia e in onda su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope delusa dall'insuccesso della sua collezione

Vi abbiamo già anticipato, in alcuni nostri vecchi articoli, che Hope sarà distrutta dalle critiche alla sua nuova collezione. I nuovi abiti della Hope for the future non piaceranno e molti giornalisti di moda attaccheranno la Forrester Creations per aver licenziato il talentuoso Thomas Forrester. La povera Hope rimarrà senza parole e capirà che la presenza del suo ex marito era fondamentale per la sua carriera. La Logan comincerà quindi a ragionare se sia o meno il caso di riammetterlo in azienda, in modo che possa darle una mano per uscire dal baratro e riprendere in mano il successo. Steffy storcerà però il naso. Suo fratello ha meritato di essere licenziato e dopo aver combinato l'ennesimo pasticcio, non gode più della fiducia di nessuno.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas prega Steffy di riassumerlo

Steffy condividerà con Hope l'ansia dell'insuccesso della nuova collezione della Hope for the future ma diversamente dalla Logan, non penserà neanche per un minuto a richiamare Thomas per chiedergli di aiutare. La ragazza dovrà però cominciare a rifletterci quando suo fratello, al corrente delle critiche sui giornali, si presenterà nel suo ufficio. Thomas si piazzerà davanti alla sorella e la pregherà di ascoltarlo. Il giovane si scuserà con lei per aver imbrogliato ancora una volta la loro famiglia ma la supplicherà di lasciarsi alle spalle quel brutto episodio e di pensare solo al benessere della loro azienda di famiglia. Lo stilista chiederà a Steffy di riassumerlo alla Forrester Creations e lasciargli salvare la Hope for the Future. La bella moglie di Finn non lo vorrà neanche ascoltare sino a quando nel suo ufficio comparirà Hope.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope chiede a Steffy di riassumere Thomas ma di farlo lavorare da casa

Hope si presenterà nell'ufficio di Steffy con l'intento di parlarle di Thomas e del futuro della Hope for the future. La ragazza si stupirà di vedere il Forrester a colloquio con la sorella e capirà immediatamente che il giovane è arrivato per tentare di tornare in azienda. Thomas si affretterà a scusarsi con la sua ex moglie e poi continuerà a pregare Steffy di dargli una chance per salvare la loro azienda dalla critiche. Sentite queste parole, la Logan chiederà allo stilista di lasciarla da sola con la Forrester e di farsi da parte. Una volta sole, le due sorellastre cominceranno a riflettere se sia il caso o meno di accontentare il designer. Steffy rivelerà di non voler dare nessuna possibilità di redenzione al suo fratellone, che ha toccato il fondo, mentre la figlia di Brooke confesserà che la presenza del giovane sia fondamentale per lei e per la sua collezione. Domanderà quindi se sia possibile riassumerlo e farlo lavorare da casa, in modo da non averlo accanto. Per Steffy sarà una vera sorpresa ma non potrà fare a meno di ammettere che questa idea possa davvero essere una buona soluzione per tutti. Ma l'ultima parola spetterà a Ridge. Sarà lui a decidere se permettere a suo figlio di recuperare la sua posizione nell'azienda di famiglia.

