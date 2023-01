Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor pronta a costituirsi ma Steffy dice NO, "Il tuo futuro vale molto più di Sheila"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy rivelerà a Taylor di non aver potuto testimoniare contro Sheila. La Hayes si sentirà in colpa per essere lei la causa del rilascio della Carter e deciderà di costituirsi. La Forrester la fermerà. Ma vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Sheila Carter sarà libera, Bill ha vinto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy e Finn dopo essere stati messi al tappeto dallo Spencer e aver assistito alla decisione del giudice di rilasciare la Carter per mancanza di prove, andranno su tutte le furie. La Forrester sarà convinta che Bill abbia corrotto il giudice ma nonostante la sua ira e il suo risentimento, non potrà fare altro che tornare a casa con suo marito e confessare a Taylor del ricatto di Bill, per cui sia lei che Finnegan non avranno potuto parlare. Per la dottoressa Hayes sarà una verità dura da digerire e sarà pronta a costituirsi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy urla contro Bill. Non lo perdonerà mai!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che il processo contro Sheila Carter si risolverà a favore della malefica rossa. Come vi abbiamo già anticipato in alcuni nostri articoli, Sheila sarà scagionata e per Steffy continuerà l'incubo. Il giudice chiuderà il caso contro la Carter e riferirà alla Forrester e a suo marito che in mancanza della loro testimonianza, non ha alcune prove per incastrare e tenere in prigione la rossa. Ma sarà immediatamente svelato che il magistrato è un uomo corrotto e che Bill Spencer ha in pugno pure lui. Steffy non farà fatica a capire che il suo ex suocero è riuscito a corrompere anche l'uomo di giustizia e, furente per come si metteranno le cose, urlerà contro il magnate, promettendogli che mai e poi mai lo perdonerà per quello che ha fatto. Finn sarà costretto a portare via la moglie di peso, ormai fuori controllo dalla rabbia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy rivela a Taylor del ricatto di Bill

Finn dovrà portare Steffy via dal tribunale quasi di peso, tale sarà la rabbia della ragazza. Una volta a casa, i due ragazzi parleranno di quello che sarà appena successo e rifletteranno che Bill ha vinto ma in modo così subdolo e malvagio, da doverne prima o poi pagarne le conseguenze. Per ora però saranno impotenti e dovranno sopportare che Sheila sia libera. Intanto la Carter si trasferirà a Villa Spencer e ringrazierà con molta passione il magnate. Ma i ragazzi saranno consapevoli di dover affrontare un altro problema. Dovranno dire a Taylor la verità. Non potranno infatti mentire davanti alle domande della Hayes, desiderosa di scoprire cosa li abbia spinti a non testimoniare contro la rossa. E succederà esattamente così, poco dopo il loro rientro nel loro appartamento. Taylor si presenterà da loro per congratularsi per la vittoria e Steffy dovrà confessare alla madre del ricatto di Bill. Per la dottoressa sarà un colpo al cuore. Per colpa sua Sheila Carter sarà una donna libera.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor pronta a costituirsi ma Steffy dice NO

Taylor non riuscirà a credere che Bill sia arrivato a tanto pur di salvare Sheila e sarà ancor più inorridita di sapere che lo Spencer si sia innamorato della Carter. La dottoressa si sentirà in colpa per aver costretto la figlia a un tale ricatto e le dirà di essere pronta a sacrificarsi per il bene della sua famiglia. La Hayes vorrà costituirsi e a risolvere questa situazione che ha messo persino Finn in una posizione scomoda. Ma le sue scuse e le sue intenzioni non faranno vacillare Steffy. La Forrester sarà certa che anche se la sua mamma si presenterà alla polizia, da Baker, le cose non si sistemeranno. Bill è un uomo potente e troverà un modo per scagionare la rossa. Taylor potrebbe quindi finire in carcere senza che giustizia sia fatta. Con questi ragionamenti in mente si rivolgerà alla sua adorata madre dicendole che niente, neanche la distruzione di Sheila Carter, sarà mai più importante che preservare il suo e il loro futuro insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.