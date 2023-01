Beautiful Anticipazioni Americane: Per Steffy è un incubo senza fine. Sheila viene scagionata e può uscire di prigione

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila Carter avrà la sua vittoria. Con uno stratagemma degno di un maestro del crimine, la donna verrà scagionata e cadranno tutte le accuse su di lei. Steffy e Finn saranno disperati. Ma vediamo cosa vedremo negli episodi presto in arrivo anche in Italia su Canale5.

Vittoria schiacciante per Sheila! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per la Carter è tempo di respirare aria di libertà, senza l'incubo di tornare in prigione. Ebbene sì, la cattiva numero 1 della Soap, sarà scagionata e scarcerata. Tutto merito di una testimonianza dell'ultimo minuto e delle minacce di Bill contro Steffy e Finn, che non potranno dire nulla al giudice.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Finn impossibilitati a testimoniare

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Steffy e Finn saranno pronti a testimoniare contro Sheila. Bill però li avrà in pugno. Come vi abbiamo già anticipato in alcuni nostri articoli precedenti, i due ragazzi cadranno preda dei ricatti dello Spencer, che minaccerà entrambi di rovinare – se diranno qualcosa contro la Carter – la vita delle loro madri. Purtroppo le sue parole sortiranno un grosso effetto sui coniugi che, chiamati al banco dei testimoni al processo contro Sheila, non si lasceranno andare ad alcuna accusa contro la rossa e non forniranno alcuna prova per inchiodarla. Steffy riuscirà a malapena a sfogare la sua ira contro l'odiata suocera, riferendole che comunque andrà in quella giornata né Finn, né Hayes e ovviamente non lei, potranno perdonarla e accoglierla nella loro vita. Questa triste scenetta verrà osservata da Bill, seduto in un'altra stanza con un tablet in mano. Sullo Spencer si dipingerà un ghigno di soddisfazione: come sempre il vincitore è lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Una testimonianza dell'ultimo minuto scagiona Sheila

Steffy e Finn, sebbene siano stati costretti a tenere la bocca chiusa, saranno convinti che i capi di imputazione contro Sheila siano tali da tenerla in prigione. Ma la Carter tirerà fuori un coniglio dal cilindro. Il giudice riferirà ai due ragazzi che a causa della mancanza di prove da parte loro, sarà costretto a rilasciare la rossa. Il tutto perché, poco prima dell'udienza, è giunta una nuova testimonianza che scagiona la Carter persino dall'accusa di evasione. A fornirla sarà stato un secondino – amante di Sheila – di guardia quella notte, che darà alla donna un alibi. Dichiarerà di essere stato lui a prelevare la donna dalla cella e a costringerla a evadere. Una rivelazione che farà rabbrividire Steffy, che penserà a come si possa credere a una simile stupidaggine.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy inorridita. Taylor e Brooke festeggiano all'oscuro di tutto

Per Steffy e Finn sapere che il giudice, in mancanza di altri capi d'accusa e di altre testimonianze, deve rilasciare Sheila, sarà un durissimo colpo. L'incubo per i due non sarà finito mentre per Bill e la Carter si apriranno le porte di un futuro radioso e libero. E se la Forrester scoppierà in un pianto a dirotto, disperata, la rossa sorriderà beffarda. Ma c'è da chiedersi: una volta libera, rispetterà le promesse fatte a Bill? Intanto Taylor e Brooke, ormai diventate amiche, festeggeranno la vittoria su Sheila Carter, ignare che proprio a causa degli errori di una di loro, le cose si sono messe proprio male.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.