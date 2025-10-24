TGCom24
Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a casa ed è pronta ad affrontare il male, Luna non avrà scampo!

Silvia Farris
5

Nelle puntate americane di Beautiful Steffy è tornata a casa e ha scoperto che Luna è ancora viva e che ha combinato un altro crimine dei suoi. Per la Forrester è arrivato il momento di affrontarla e di metterla a tacere una volta per tutte. Ecco cosa è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a casa ed è pronta ad affrontare il male, Luna non avrà scampo!

Steffy Forrester è tornata a casa ed è pronta a regolare i conti con Luna. Nelle puntate americane di Beautiful, la Forrester non ha più nessuna intenzione di lasciarsi sopraffare dalla paura e stavolta non permetterà alla figliastra di seminare il terrore nella sua famiglia. Appena ritornata a Los Angeles e dopo aver scoperto la terribile novità, la figlia di Ridge si è precipitata in prigione per gelare la sua rivale e per prometterle che nessuno e niente la farà uscire da là. E quando Steffy promette vendetta, la vendetta arriva, soprattutto se di mezzo c’è anche Bill Spencer. Cosa è successo e cosa succederà, secondo noi, nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo sia sulla CBS che su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a casa e scopre che Luna è ancora viva

Come era stato annunciato qualche settimana fa, Steffy è tornata a casa, pronta a riprendere il suo posto nelle trame americane di Beautiful. Per la Forrester è stato un ritorno dolce-amaro e questo per via della verità che Finn le ha rivelato appena varcata la soglia della loro villa sulla scogliera. Il dottore l’ha informata che Luna è ancora viva e che tutto questo è opera di Li, che le ha salvato la vita e che ha finto fosse morta, nel vano tentativo di farla rinsavire e darle una seconda opportunità, stavolta senza che combinasse un disastro. Nonna Nozawa ha però fatto i conti molto male e la sua nipotina ha messo a segno un colpo da vera criminale, abusando di Will e facendo infuriare Bill e Katie, pronti a prendere in custodia il loro nipotino in arrivo.

Steffy ha mantenuto stranamente la calma o meglio non ha dato di matto e non si è inferocita per non essere stata avvisata prima ma ha giurato di regolare i conti con la sua figliastra, una volta per tutte.

Steffy gela Luna, non uscirà mai più di prigione! Ecco cosa è successo nelle puntate USA di Beautiful

Scoperto che Luna è stata rinchiusa in carcere, per merito di Electra che ha chiamato Baker senza dire nulla a nessuno, Steffy è corsa in prigione per parlare con la sua figliastra ma soprattutto per metterle bene in chiaro che lei non le permetterà più di seminare il panico e di prendersela con la sua famiglia. La Forrester ha gelato la sua figliastra e le ha promesso che mai e poi mai la lascerà agire indisturbata ma le ha anche giurato che la vendetta di Bill, insieme alla sua, sarà terribile. Una frase che per Luna forse non avrà avuto il significato giusto ma che per noi suona come un presagio molto nefasto. E ora vi sveliamo il perché.

Beautiful: Steffy e Bill alleati per distruggere Luna?

Luna non ha ancora capito, forse, quanto Bill sia pericoloso e quanto Steffy abbia un ascendente sullo Spencer. E ora che il magnate deve vendicare due dei suoi preziosissimi figli, le cose si metteranno sicuramente molto male. La Nozawa sta cercando di avere di nuovo un lasciapassare per uscire dalla prigione e si farà di nuovo picchiare dalla sua compagna di cella – cosa che in passato aveva convinto Bill ad aiutarla – e probabilmente muoverà a compassione suo padre Finn, che correrà da lei e tenterà di farle avere un aiuto. Ma non toccherà minimamente né la Forrester né il suo vecchio suocero, che potrebbero unire le forze per mettere a tacere la criminale e perché no, pure per metterla in condizioni non solo di non potersi occupare del suo bambino ma proprio di non averlo.

L’alleanza, probabile, tra Steffy e Bill si rivelerebbe veramente molto preoccupante e Luna dovrà seriamente guardarsi le spalle da questi due personaggi, decisi più che mai a liberarsi di lei e a non avere più sgradite sorprese.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

