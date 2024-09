Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy tormentata dalla sua famiglia. Ora è persino circondata da assassini!

Anticipazioni TV

La vita di Steffy è sempre stata piuttosto movimentata. Prima il divorzio dei suoi genitori, poi l'arrivo di Brooke, poi la morte della madre e della sorella, poi ancora la scoperta di avere Sheila come suocera... e ora di essere imparentata con degli assassini. La Forrester troverà mai la pace nelle trame di Beautiful?

Steffy troverà mai la pace? La figlia di Ridge è da tempo che desidera una famiglia normale e sposando Finn, ha avuto l’illusione di esserci finalmente riuscita. Le ultime novità che ci hanno rivelato le Anticipazioni Americane di Beautiful hanno messo in dubbio questa certezza. Steffy ora non solo si trova in difficoltà con la sua famiglia d’origine ma anche con quella di suo marito, che si è rivelata piena di criminali.

Beautiful: Steffy in collera con Ridge... e forse ha ragione!

Steffy non ha gradito che suo padre, per l’ennesima volta, abbia preferito Brooke a lei e alla loro famiglia. Ridge non ha avuto scrupoli di affidare la direzione della Forrester a sua moglie, senza neanche consultare sua figlia direttrice dell’azienda. Lo stilista ha giustificato le sue azioni dicendo di voler rilanciare la casa di moda con il volto della sua amata consorte, ex modella della maison e molto amata dai clienti. Steffy ha visto questa mossa come l’ennesima dimostrazione che suo padre preferisca la Logan alla sua famiglia e che sia disposto a metterla prima anche dei suoi figli, come ha fatto in passato.

Steffy ha dovuto rinunciare al viaggio a Montecarlo per via del sabotaggio di Hope. Per la ragazza è stato un duro colpo così come lo è stato, precedentemente, lo scoprire che in Francia sarebbe andata pure Brooke, nonostante lei e suo padre avessero in mente di fare un viaggio d'affari da soli, per recuperare anche il tempo perso tra loro.

Beautiful: Steffy non dimentica il passato... è troppo pesante!

Steffy sembra proprio non essere ancora riuscita a dimenticare il passato e la cosa si riverbera pure sul lavoro. Il suo peggior incubo, Brooke, è ancora in circolazione e ha persino preso un posto di rilievo in azienda, nonostante la sua decisione, anni prima, di rinunciare alla direzione della Forrester. Ridge sembra non curarsi poi così tanto di quello che sta succedendo alla figlia e anzi l’ha spronata a mettere da parte i rancori per il bene del loro business. La giovane mamma di Kelly e Hayes sembrava però aver trovato la pace con Finn, un uomo completamente devoto a lei, con una famiglia di affermati professionisti e con una suocera in grado di apprezzarla dopo un'iniziale perplessità. Ma poi il delirio. Proprio quando tutto sembrava aver preso la piega giusta, la nostra brunetta ha scoperto che la vera madre di suo marito, è Sheila Carter, la donna che ha seminato il panico nella sua famiglia e che ha tentato di uccidere la sua, di madre.

Anticipazioni Beautiful: Steffy dalla padella alla brace. Oh no, ora è circondata da assassini!

La presenza di Sheila in famiglia si è rivelata uno dei problemi di Steffy. La Forrester ha infatti scoperto che suo marito, dall’animo buono, ha fatto breccia nel cuore di Hope, facendola innamorare perdutamente di lui e portandola a baciarlo, durante una serata di festa a Villa Forrester. La figlia di Ridge si è ritrovata in mezzo a un altro triangolo con lei e la Logan protagoniste e la cosa, ovviamente non le ha fatto per nulla piacere. Ma come se non bastasse, a incrementare le storture di Steffy - che, ricordiamo, ha pure perso la sorella gemella Phoebe, c’è stata la scoperta che Luna, la cuginetta del suo consorte, è un’assassina senza scrupoli, decisa persino a farla fuori per impedirle di rivelare a tutti il suo piano di conquista di Bill Spencer e della sua ricchezza.

Steffy ha evidentemente accumulato sfortune e sfortunati amori e ci chiediamo se mai troverà la pace che desidera e che con tanta fatica sta cercando di avere nella sua vita. Di certo non si sarebbe aspettata di passare dalla padella alla brace, ovvero da una famiglia piena di tradimenti a una piena di assassini. Povera Steffy!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.