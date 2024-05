Beautiful Anticipazioni Americane: Finn lo fa! Il dottore partecipa al matrimonio di Sheila e Deacon

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha partecipato al matrimonio di Deacon e Sheila. Per il dottore sarà l'inizio dei suoi problemi con Steffy? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Finn sta per mettersi nei guai con Steffy e pure molto seri. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bel dottorino ha partecipato al matrimonio di Deacon e Sheila ma si è trattato di un caso, molto sfortunato. Cosa succederà quando sua moglie lo scoprirà? Per il medico sarà la fine del suo rapporto con la Forrester oppure la figlia di Ridge capirà le ragioni del suo maritino?

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn arriva al matrimonio di Sheila e Deacon… per caso

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha partecipato al matrimonio di Sheila e Deacon. Si è trattato purtroppo di un caso, molto sfortunato. Il ragazzo aveva deciso di non partecipare al grande evento di sua madre e aveva scelto di rimanere accanto alla moglie, fedele alla promessa che le ha fatto di non permettere alla Carter di insinuarsi nella loro vita. Peccato però che i suoi piani abbiano subito un piccolo intoppo. Convinto che la cerimonia di nozze si svolgesse in spiaggia – come inizialmente gli era stato detto – Finn si è recato al Il Giardino per prendere delle pizze e passare una serata insieme a sua moglie, Kelly, Hayes, Liam e Beth nella sua casa. Peccato che le decisioni iniziali degli sposi siano cambiate e che loro stessero celebrando l’evento proprio al ristorante dello Sharpe. La rossa, visto Finn presentarsi poco prima dei voti, si è convinta che suo figlio fosse giunto là per lei e lo ha praticamente costretto a rimanerle accanto per tutto il tempo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn nei guai?

Finn non ha potuto sottrarsi alla situazione ed è rimasto accanto alla madre durante la cerimonia. Sheila e Deacon sono stati felici come non mai e non solo perché potevano contare sulla presenza dei loro bambini alle loro spalle ma anche perché finalmente i due possono vivere il loro amore senza pregiudizi e ostacoli. Ma presto questa giornata di felicità farà scoppiare il pandemonio. Steffy infatti scoprirà molto presto che suo marito, nonostante la promessa, è rimasto insieme alla Carter durante la cerimonia di nozze. E non siamo molto sicuri che la Forrester accetterà come scusa il “non sapevo che la cerimonia si svolgesse a Il Giardino”, visto che il bel dottorino avrebbe potuto benissimo girare i tacchi e tornare di corsa a casa, senza trattenersi con la sua madre naturale.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Brooke all’attacco?

Steffy andrà sicuramente su tutte le furie e a farle compagnia ci sarà sicuramente Brooke. Le due donne sono d’accordo sul fatto che Sheila debba essere tenuta lontano e che debbano fare il possibile per non permettere alla Carter di tornare a seminare il terrore nella loro famiglia. E Steffy si occuperà di Finn, probabilmente allontanandosi da lui e chiudendo il loro rapporto, Brooke porrà la sua attenzione su Hope, che sembra decisa a sostenere suo padre nonostante lui stia facendo palesemente un errore e si stia legando per sempre a un’assassina. Insomma le alleate Steffy e Brooke prenderanno sul serio il loro compito di paladine della sicurezza di casa Forrester e adotteranno, ognuna a modo proprio, le dovute misure per non farsi mettere i piedi in testa da nessuno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.