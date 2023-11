Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy si vendicherà di tutti, persino di Hope. Ecco cosa ha rivelato Jacqueline MacInnes

Anticipazioni TV

Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy Forrester di Beautiful, ha rivelato che il suo personaggio tirerà fuori le unghie e i denti contro tutti. Nel suo mirino non ci sarà solo Sheila ma anche Hope... e forse persino Liam. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l'attrice e cosa succederà presto nelle puntate della Soap.

Gli spoiler americani di Beautiful e alcune rivelazioni, scottanti, ci rivelano che molto presto l’atmosfera si surriscalderà. Tutto merito di Steffy e del suo ritorno inaspettato o meglio improvviso a Los Angeles e della sua voglia di lottare contro tutto e tutti, al fianco di Finn. E nel tritatutto della Forrester ci finirà pure Hope, parola dell’attrice Jacqueline MacInnes Wood.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy pronta a combattere contro Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Steffy ha intenzione di combattere contro chiunque si metta tra lei, la sua serenità e quella della sua famiglia. La Forrester è stata subito chiara sia con suo marito – a cui ha promesso di non scappare più e di lottare al suo fianco – sia con Sheila, a cui ha dato un pugno in faccia, per dimostrarle di essere pronta a metterla al tappeto come Rocky contro Drago. Si prevede uno scontro tra titani, anche perché la Carter – nonostante l’amore per Deacon – di certo non dimenticherà l’affronto e vorrà “spezzarla in due”.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy scopre la relazione tra Hope e Thomas

Steffy è però una combattente e in Italia sembra aver fatto un training a prova di rivali e nemici. E ce ne avrà per tutti, persino per Hope. La Forrester scoprirà presto che suo fratello ha una relazione molto fisica con la Logan e che i due non perdono occasione di avvilupparsi l’uno con l’altra, appena ne hanno occasione. La ragazza capirà anche che le intenzioni della sua sorellastra non sono romantiche e che non ha chiarito ancora i suoi sentimenti per Thomas. Insomma, per farla breve, comprenderà che Hope vuole fare sesso con il padre di Douglas e basta, almeno per ora. La cosa non le farà molto piacere e memore di tutto quello che è successo tra i due e di come il suo congiunto sia impazzito per la figlia di Brooke, metterà in guardia la bionda e infilerà i guantoni anche per uno scontro contro di lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a combattere, parola di Jacqueline MacInnes Wood

A raccontare come andranno le cose, con qualche breve accenno, è stata la stessa Steffy o meglio la sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood. L’attrice, in una recente intervista rilasciata negli Stati Uniti, ha rivelato che "le cose si surriscalderanno molto presto" e che il suo personaggio sarà pronto a tutto e non si tirerà indietro. L’artista ha anche aggiunto che la Forrester non si stupirà di vedere Hope succinta tra le braccia di Thomas; del resto lei ha sempre pensato che “la mela non cada lontana dall’albero”. Insomma non le manderà a dire alla sua rivale numero 1 e forse futura cognata.

Ma nella rete di vendette potrebbe pure finire Liam. Queste sono nostre supposizioni e crediamo che Steffy non abbia del tutto gradito il messaggio dello Spencer e possa aver considerato vere le dichiarazioni di suo marito, circa l’atteggiamento ambiguo dell’ex consorte di Hope, troppo interessato a far fallire il loro matrimonio. Steffy punirà il suo vecchio amore per non aver scelto lei quando era il momento e di averla abbandonata per la sua sorellastra? Vorrà fargli capire che ora il loro amore non esiste più e che nella sua vita c’è solo Finn? Lo ammettiamo: non tifiamo per lo Spencer!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.