Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy dà un pungo in faccia a Sheila. La Forrester non scapperà più!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha messo in chiaro le cose con Sheila. Dopo aver rivelato a Finn di sapere della relazione tra Deacon e Sheila, ha raggiunto casa dello Sharpe per regolare i conti con la suocera e farle capire le sue nuove intenzioni. Ecco cosa è successo nelle Soap e cosa vedremo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy Forrester ha tirato fuori gli artigli. La bella Forrester, tornata a Los Angeles, ha deciso di far capire a Sheila le sue intenzioni. La ragazza ha confessato che non fuggirà mai più e combatterà per salvare la sua famiglia, contro chiunque cercherà di farle del male. Per far capire alla Carter che stavolta fa sul serio, le ha dato un pugno in faccia, minacciandola di stare lontana da lei.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy rivela a Finn di essere tornata per combattere

Steffy è tornata a Los Angeles a sorpresa e ha fatto pace con Finn. La ragazza ha subito messo in chiaro di essere rientrata a casa per restare e per combattere, al fianco del marito e accanto alla sua famiglia. La Forrester non vuole più scappare ma soprattutto non vuole più permettere a niente e a nessuno, di guastare la sua felicità. Ha capito di aver sbagliato a nascondersi dietro le sue fughe e di aver abbandonato Finn, invece di spronarlo a difendere insieme a lei i loro figli e il loro rapporto. Il dottore è stato molto contento di queste parole ed è stato ancora più soddisfatto quando Steffy è stata sincera con lui e gli ha rivelato di aver saputo di Sheila e di Deacon e di averlo sentito in un messaggio mandato da Liam.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy confessa a Finn che Liam l’ha avvertita di Sheila e Deacon

Steffy è stata onesta con suo marito e gli ha rivelato di sapere già di Sheila e di Deacon. La ragazza ha rivelato a Finn che Liam, di nascosto da tutti, le ha mandato un messaggio. Il dottore ha ovviamente storto il naso ma la Forrester ha subito tagliato corto e ha fatto capire al consorte che l’interferenza del suo ex marito non ha contribuito a farla allontanare dal suo attuale compagno, anzi è servita a spronarla a combattere per impedire che qualcuno si metta in mezza nella sua felicità e nella sua coppia; Sheila per prima.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy affronta Sheila e le dà un pugno in faccia

Steffy ha chiarito a Finn di non essere arrabbiata con lui e di voler immediatamente affrontare Sheila e Deacon. Insieme al marito si è quindi presentata a casa dello Sharpe e dopo aver insultato il padre di Hope – dicendogli letteralmente che lo riteneva più intelligente di quanto abbia dimostrato – si è rivolta alla Carter. Con aria di sfida e con coraggio, le ha confessato che non scapperà più e che se mai decidesse di minacciare di nuovo la sua famiglia, se la vedrà con lei. Le ha urlato che Steffy Forrester non è nata per fuggire ma per combattere e in quanto guerriera, chiunque si metterà contro di lei, la pagherà molto cara. Per suggellare questa determinata dichiarazione, ha sfoderato un bel gancio destro sulla faccia – o meglio sull’occhio di Sheila – mandandola al tappeto e lasciando Deacon e Finn senza parole. Steffy non vuole solo pareggiare i conti ma ora vuole vincere!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.