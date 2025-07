Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sconvolge Sheila, "Hai vinto!"

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful è successo qualcosa che mai e poi mai ci saremmo aspettati. Steffy ha sconvolto tutti... Sheila Carter per prima. Ecco cosa è successo negli episodi della Soap andati in onda sulla CBS e cosa vedremo presto su Canale5.

Siete seduti? State comodi? Ve lo chiediamo perché le anticipazioni americane di Beautiful ci hanno dato una notizia senza precedenti. Negli episodi americani della nostra Soap Mediaset, Steffy ha capitolato e per la prima volta nella storia del suo personaggio, ha mostrato gratitudine e apertura verso Sheila anzi le ha proprio chiesto di rimanere a parlare con lei e l’ha ringraziata per quello che ha fatto per lei. E non è finita qui. Ecco cosa è successo e cosa vedremo molto presto anche nelle puntate su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy in ansia per Liam e grata a Sheila

L’incubo è finito anzi gli incubi che hanno devastato le trame americane di Beautiful hanno trovato la loro giusta e serena conclusione. Steffy è sopravvissuta alla sparatoria scatenata da Luna, decisa a conquistare un posto nella famiglia di suo padre Finn. La ragazza ha perso la testa e si è trasformata in una belva assatanata di vendetta, pronta a colpire la donna che – per lei – è l’unico ostacolo alla sua felicità. A salvare Steffy, oltre a Liam – che ha rischiato la sua vita per la Forrester – si è adoperata anche Sheila, che ha cercato di fermare sua nipote e ha tentato, invano, di farla ragionare, ottenendo in cambio un bel proiettile sul piede.

Steffy non ha potuto negare di essere molto grata alla Carter per quello che ha fatto ma anche di essere felice che Liam sia guarito dal suo terribile male, dopo essersi sottoposto a un intervento miracoloso che lascia Bridget e Finn – e pure noi – molto perplessi. Ma non è di questo che vogliamo parlare quanto del fatto che per la prima volta nella storia c’è un’apertura tra Steffy Forrester e Sheila Carter e questa potrebbe essere una svolta epocale.

Beautiful: Steffy sconvolge Sheila, ha vinto lei questa volta!

Steffy ha vissuto dei momenti traumatici e a onor del vero la Forrester, ultimamente, colleziona momenti molto poco rassicuranti. Gli ultimi eventi che hanno sconvolto lei e la sua famiglia l’hanno portata a cambiare idea su tante cose e su molte persone e non solo su Hope, con cui ha siglato la pace per il bene di Liam ma anche su Sheila. Il bel gesto della Carter, che si è frapposta tra lei e Luna per evitare che sua nipote le facesse del male, non è rimasto inosservato e la figlia di Ridge ha dovuto ammettere di essere grata alla rossa e di aver cominciato a pensare che la redenzione possa avvenire anche in soggetti come la malefica donna, che ha seminato il panico nella sua vita per molto tempo. Per questo motivo, quando Sheila si è presentata a casa di Bill per sapere come stesse Liam, Steffy non le ha chiuso la porta in faccia e anzi l’ha invitata a entrare, a parlare con loro, l’ha ringraziata e le ha confermato che stavolta la vittoria è sua. Ma il ramoscello d’ulivo sarà definitivo?

Steffy e Sheila faranno pace, ecco cosa vedremo nei prossimi episodi americani di Beautiful

Steffy non ha cacciato Sheila da casa di Bill e si è anzi intrattenuta con lei a parlare della sua ferita al piede e della perdita di un altro dito. La Carter è rimasta senza fiato nel vedere la Forrester non infastidita nell'incontrarla e anzi grata per quello che ha fatto. Di certo la rossa non se lo sarebbe mai aspettata e a onor del vero, quando ha scoperto che lei era a Villa Spencer, stava per girare i tacchi per non dare fastidio.

Steffy però, come abbiamo detto, l’ha invitata a rimanere e a discutere amabilmente con lei e Liam, facendo presagire che i tempi duri - quelli in cui la rossa doveva starle a un miglio di distanza e non doveva comparirle davanti nemmeno per sbaglio - sono finiti. La Forrester ha ammesso davanti allo Spencer, in separata sede, di non essere più così infuriata con lei ma di non voler ancora interrogarsi su quale futuro ci sarà per loro. Insomma una probabile apertura c’è ma non è detto che sia completa. Steffy potrebbe cominciare a sopportare la rossa ma non ad accoglierla totalmente in famiglia e la cosa potrebbe pure bastare alla moglie di Deacon, che potrebbe avere l’occasione per stare accanto a suo figlio e a suo nipote dopo un percorso di redenzione davvero strabiliante. Bé brave Sheila e Steffy e speriamo davvero che questi due personaggi continuino su questa giusta rotta.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.