Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy, Ridge ed Eric contro Carter. Sarà guerra?

Anticipazioni TV

La rivincita di Carter subisce un grosso stop. Steffy, Ridge e Carter dicono NO ai progetti del Walton e questo avrà delle conseguenze sicuramente gravissime. Ma cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap, presto in arrivo su Canale5?

Il progetto di espansione della Forrester Creations pensato da Carter, non è stato accolto con grande favore da parte della famiglia Forrester. Ridge, Steffy ed Eric hanno molta paura che l’idea del Walton possa danneggiare la maison di moda e crearle dei debiti. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i tre sono pronti a rivelare al Walton la loro decisione e credono che sia pure arrivato il momento di affrontare il tema futuro della collezione Hope For The Future, la cui sorte è rimasta appesa a un filo per troppo tempo. Ci chiediamo però cosa succederà quando i Forrester confermeranno a Carter di non volersi lanciare in una nuova avventura, non ora e non con alcuni problemi da risolvere e se questa loro preoccupazione finirà per creare una guerra tra la dirigenza della maison e l’avvenente avvocato, ora particolarmente vicino a Hope. E se così fosse, che conseguenze potrebbe avere?

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge, Eric e Steffy contrari al progetto di Carter

La rivincita di Carter subirà un grosso stop e forse questa pausa forzata finirà per caricare definitivamente il Walton. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge, Eric e Steffy, benché colpiti dai progetti di espansione proposti dal loro COO, sono tutti e tre d’accordo che la loro azienda debba rimanere di famiglia e non possa ampliarsi come l’avvocato vuole fare. La loro preoccupazione, oltre all’aspetto economico molto importante, è che la maison passi sotto il controllo di qualcun altro e che non siano più loro a gestire la natura e la reputazione del loro marchio, che si è distinto per anni proprio per essere un’azienda famigliare e non una grande multinazionale. I Forrester sono giunti quindi alla decisione di bocciare le proposte del loro collaboratore e desiderano pensare invece a faccende ben più attuali e spinose, come il futuro della collezione di Hope.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge e Steffy preoccupati per Carter

Steffy e Ridge sono rimasti particolarmente sorpresi dall’intraprendenza di Carter. In tanti anni di servizio, questa è la prima volta che il Walton si presenta da loro con un progetto così tanto ambizioso e benché si fidino di lui, non si sentono pronti a investire così tanto denaro, soprattutto in una collezione che non sta fruttando quanto dovrebbe. A dubitare che questa sia una scelta oculata è soprattutto Steffy, che non ha disdegnato di apportare qualche novità alla maison, ma è anche piuttosto preoccupata per lo strano e inaspettato interesse che l’avvocato ha espresso per la linea della Logan, dopo aver per diverso tempo ribadito che fosse in calo. Insomma per la Forrester c’è qualcosa che non va in Carter e ha la sensazione che Hope abbia stregato pure lui. Ridge non ha potuto darle torto e padre e figlia hanno cominciato a pensare di dover controllare le azioni di entrambi i ragazzi, senza lasciarsi sfuggire alcun dettaglio. Ma questo, ne siamo sicuri, creerà grossi problemi.

Beautiful Trame e Anticipazioni USA: Sarà guerra tra i Forrester e Carter?

Steffy e Ridge, supportati da Eric, affronteranno molto presto Carter e il suo desiderio di rivincita e siamo sicuri che il NO che gli diranno scatenerà un grande malumore. La cosa che ci preoccupa è il rapporto che si è creato tra l’avvocato e Hope. I due giovani potrebbero escogitare qualcosa per far tremare i vertici della maison di moda e per colpire chi, secondo loro, è la vera spina nel fianco. Ovviamente i due punteranno a Steffy, che da tempo sta cercando di regolare i conti con la sorellastra e che ha salvato la sua linea imponendole un ricatto.

Steffy è sicuramente condizionata dal suo rapporto con Hope ma per la sua collezione sta cercando di ragionare come capo di un’azienda e non come rivale in amore della bionda. E come lei anche Ridge ed Eric pensano che la Hope For The Future debba subire il suo destino e se non produce, deve essere tagliata. Hope e Carter faranno di tutto per impedirlo e l’avvocato potrebbe pure agire nell’ombra, firmando accordi in segreto, così come in segreto ha contattato Ivy per la linea di gioielli. Potrebbe quindi mettere tutti con le spalle al muro e magari silurare Steffy per favorire Hope o Brooke, ai vertici dell’azienda. Qualunque cosa potrebbe succedere e non vediamo l’ora di scoprirlo ma siamo sicuri che sarà guerra e stavolta non solo tra Forrester e Logan.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.