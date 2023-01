Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy pronta ad agire. Affronterà Bill da sola!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy, preoccupata per quello che è successo con Bill e Sheila, deciderà di affrontare lo Spencer faccia a faccia e da sola. Riuscirà a convincerlo a non supportare più la Carter. Vediamo cosa succederà nelle puntata della Soap presto in arrivo su Canale5.

Steffy non ci sta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester prenderà posizione e sarà decisa a difendere la sua famiglia a tutti i costi. La ragazza rivelerà a Finn di voler affrontare faccia a faccia – e da sola – Bill, per convincerlo a tornare indietro sui suoi passi, voltare le spalle a Sheila e tornare a essere loro alleato. Finn sarà preoccupato per la decisione della moglie e temerà che lo Spencer possa combinarne una delle sue. Ma scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, che vedremo molto presto in onda su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy chiede a Finn di non dire nulla a nessuno su Sheila e Bill

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo il faccia a faccia inaspettato con Bill, Steffy sarà distrutta. Vi abbiamo già anticipato che lo Spencer prenderà le difese di Sheila e confesserà alla Forrester e a suo marito, di aver deciso di proteggere la Carter, evitando che finisca in carcere. Il magnate minaccerà la sua ex nuora di denunciare Taylor se lei o chi per lei chiamerà Baker e riferirà del loro incontro. Steffy si troverà con le mani legate e dopo aver spiegato a Finnegan cosa lega Bill a sua madre, lo pregherà di mantenere il segreto sulla sua famiglia. Finn si dirà assolutamente d'accordo nel proteggere la sua amata moglie ma poi rabbrividirà nel sentire che la giovane designer avrà in mente un altro piano: affrontare da sola Bill.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy vuole affrontare Bill da sola

Steffy e Finn scopriranno che Bill, dopo aver lasciato la loro casa, ha chiamato la polizia e Sheila è stata arrestata. I due ragazzi ne rimarranno piuttosto stupiti ma capiranno che dietro la scelta dello Spencer c'è sicuramente un inganno e la Forrester deciderà di vederci chiaro e di capire cosa stia succedendo. La ragazza riferirà al marito di voler raggiungere Villa Spencer per parlare con Bill e di volerlo fare da sola. Sarà ancora convinta di riuscire a convincerlo a tornare sui suoi passi e forse comprenderà pure cosa stiano macchinando lui e la loro nemica. Finn le chiederà di stare molto attenta a quello che farà; Bill è un uomo pericoloso. Steffy rincuorerà il consorte e gli assicurerà di poter avere la situazione sotto controllo. E così si recherà dal suo ex suocero, pronta a tutto pur di salvare la sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Americane di Beautiful: Steffy e Bill a confronto

Steffy arriverà a casa di Bill, pronta a capire perché lo Spencer abbia perso così tanto la testa. La ragazza cercherà di capire cosa abbia in mente il suo ex suocero e cosa sia successo, in quelle poche ore, dopo il loro incontro. Perché ha deciso di far arrestare Sheila? Avrà per caso cambiato idea? Bill le gelerà il sangue dicendole di essere ancora innamorato della Carter e di avere ancora intenzione di mettere Taylor nei guai se lei o Finn parleranno. Steffy comincerà quindi a scusarsi per non averlo amato così profondamente in passato e si assumerà in parte la responsabilità di avergli spezzato il cuore. Katie e Brooke hanno poi fatto il resto. Ma il padre di Liam non si lascerà per niente intenerire dalle parole della donna che un tempo ha amato.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.