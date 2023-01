Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila arrestata ma lei e Bill hanno fatto un patto di sangue!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila verrà arrestata. Farà però sempre parte di uno stratagemma orchestrato da lei e Bill, per ottenere quello che voglio. Intanto Finn scoprirà qualcosa sul passato di Steffy. Ma vediamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap presto su Canale5.

Sheila e Bill organizzeranno un piano veramente diabolico, degno di due come loro. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due metteranno a segno un colpo e lasceranno senza parole tutta la famiglia Forrester. Tornati a Villa Spencer, dopo aver avuto un faccia a faccia a vetriolo con Steffy e Finn, Bill chiamerà la polizia e farà arrestare la Carter. Ma nella sua mente, la prigione sarà solo una parentesi necessaria per ottenere la libertà – per sempre – della sua nuova compagna. Ma vediamo cosa sta succedendo negli USA e cosa vedremo molto presto negli episodi in onda su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Finn sconvolti dal voltafaccia di Bill

In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo anticipato che Bill perderà completamente la testa. Lo Spencer si alleerà con Sheila e si dirà persino innamorato di lei. Il magnate si presenterà a casa di Steffy per proteggere la sua amata e per informare la sua ex nuora che se lei correrà dalla polizia, lui rivelerà a tutti di quando Taylor gli ha sparato. Un ricatto che metterà la Forrester in una situazione molto difficile, visto che sua madre ha già scontato le sue pene e i suoi errori ed è ora una persona diversa, che non merita di avere altri problemi. Bill saprà però il fatto suo e quando sia la bella figlia di Ridge e Finn gli chiederanno cosa l'abbia spinto a mettersi dalla parte della Carter, riferirà di aver trovato in lei la donna giusta, quella che non potrà mai ferire e che non lo abbandonerà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill pronto a tutto pur di difendere Sheila

Bill sarà pronto a tutto pur di difendere Sheila, in cui ha trovato la persona giusta per continuare la sua vita. Lo Spencer perderà completamente la testa e dopo essere stato deluso e cacciato sia da Brooke che da Katie, parrà totalmente privo di senno. Il magnate si alleerà con Sheila e minaccerà Steffy di fare del male alla sua famiglia e questo preoccuperà tantissimo la Forrester, che sarà costretta a lasciare andare la sua nemica e non chiamare la polizia. Steffy e Finn si ritroveranno da soli a casa, dopo le visite tutt'altro che piacevoli dei due nuovi amanti. I due ragazzi cercheranno di capire cosa fare e come agire e la ragazza dovrà persino rivelare al marito il vero motivo per cui Taylor sparò a Bill. Gli racconterà del suo momento di debolezza con lo Spencer e di come tutto questo ha condizionato la sua famiglia. Finnegan sgranerà gli occhi e ancora una volta si renderà conto che avere a che fare con il direttore della Spencer Publications è qualcosa che non dovrebbe augurarsi a nessuno. Intanto Wyatt e Liam, che avranno già capito che il loro papà ha a che fare con Sheila, cercheranno di capire se la perfida Carter gli abbia fatto del male o lo abbia solo rapito. A nessuno dei due sfiorerà il pensiero che il loro padre sia in combutta con lei.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill fa arrestare Sheila ma fa tutto parte di un piano

Il piano di Bill e Sheila non si fermerà al ricatto di Steffy. I due avranno in mente qualcosa di ben più subdolo e si realizzerà quando Bill chiamerà la polizia per far arrestare la Carter. Si scoprirà che i due hanno pensato a tutto e dovrà andare così: Sheila sarà ammanettata ma la sua permanenza in prigione durerà poco, sarà presto scagionata da ogni accusa e sarà una donna libera. Come riuscirci? Ma ovviamente con il sottile gioco degli inganni e dei sotterfugi ma soprattutto usando a proprio vantaggio i segreti che la famiglia Forrester ha, in tutti questi anni, cercato di seppellire. E Bill di segreti ne conosce tanti! I due amanti sigleranno il loro accordo con il sangue. Sheila si pungerà il dito con la collana a forma di pugnale che il suo amato ha rimesso al collo e rimarrà a bearsi della visione del futuro. Lei finalmente in grado di prendersi ciò che è suo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.