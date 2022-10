Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy prepara una trappola per Ridge e Taylor. Brooke ko!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni Americane di Beautiful e scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della soap in onda negli Stati Uniti. Le Trame ci rivelano che Steffy, desiderosa di riunire i suoi genitori, organizzerà una trappola per loro e rovinerà i piani di Brooke, pronta a passare una serata romantica con suo marito.

Aria di tempesta a Los Angeles. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Brooke e Ridge le cose si metteranno molto male. Tutta colpa di Steffy e del suo desiderio di vedere suo padre di nuovo tra le braccia di sua madre. Nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti, la stilista sta facendo di tutto per riunire la sua famiglia e per liberarsi di Brooke, il vero ostacolo – da sempre – all'amore tra i suoi genitori. E dopo aver scoperto che i due si amano ancora e che tra loro c'è stato un bacio, Steffy penserà di organizzare una trappola per farli cadere in tentazione e liberarsi per sempre della Logan. Ma scopriamo come.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge e Taylor sempre più vicini

Tra Brooke e Taylor è di nuovo guerra. Il triangolo amoroso tra la Logan, suo marito e la dottoressa Hayes sembra non essere destinato a finire. E ad alimentarlo questa volta saranno Steffy e Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due fratelli Forrester si scateneranno per riunire, finalmente, la loro famiglia. Ma sarà soprattutto Steffy a prendere in mano la situazione, convinta che tra i suoi le cose possano tornare quelle di una volta. Ci sarà però un ostacolo da superare e il suo nome è Brooke Logan.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy organizza una trappola per Taylor e Ridge

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy farà di tutto per riunire la sua famiglia. Galvanizzata dall'aver riabbracciato suo marito Finn, dopo averlo creduto morto, la Forrester comincerà a fantasticare di riportare la pace anche tra i suoi genitori. La ragazza si convincerà – e a ragione – che tra i suoi ci sia ancora un grande amore. Dopo aver scoperto del loro bacio e dopo averli visti sempre più affiatati, organizzerà un piano per farli cadere definitivamente in tentazione. In accordo con suo fratello li inviterà a casa sua, con la scusa di una cena di famiglia. In realtà avrà organizzato per loro una serata romantica, certa di centrare il suo obiettivo. Steffy non si fermerà però qui. Farà molto di meglio! Dopo aver distratto suo padre e averlo fatto accomodare in casa insieme alla sua ex moglie, gli nasconderà il cellulare e risponderà lei a una chiamata di Brooke. Sarà il disastro!

Anticipazioni Beautiful Americane: Brooke agghiacciata! Steffy l'ha messa ko

Steffy organizzerà tutto nei minimi dettagli. Per Taylor e Ridge prevederà una serata romantica, come quelle di una volta. Ma la stessa idea l'avrà anche Brooke. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che mentre il Forrester e la sua ex moglie verranno presi in trappola dai loro stessi figli, la Logan sarà impegnata a farsi bella per il suo compagno. La donna avrà in mente di aspettare il suo adorato consorte in lingerie, pronta a passare con lui una notte di fuoco e fargli dimenticare tutti i suoi dubbi. Ma non vedendolo tornare a casa comincerà a preoccuparsi. Dopo aver atteso per diverse ore una sua chiamata, si deciderà a fargli lei una telefonata. Purtroppo per lei dall'altra parte della cornetta non ci sarà Ridge ma Steffy. La Forrester, senza farsi vedere dal padre, risponderà al suo cellulare, gelando Brooke e rivelandole che il suo adorato maritino è impegnato in altre faccende, ben più importanti e con l'unica donna della sua vita: Taylor Hayes. Per Brooke sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Sarà guerra!

