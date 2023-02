Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy, in ansia per sua madre, chiede aiuto a Brooke. Taylor deve essere salvata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy avrà paura che sua madre abbia un crollo nervoso, a causa della situazione con Sheila. La Forrester, spaventata che Taylor possa crollare e alla fine si costituisca, chiederà aiuto a Brooke. Ma vediamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy sarà molto preoccupata per Taylor. La ragazza, dopo aver avuto l'ennesimo confronto con lei, capirà che la sua mamma è sull'orlo del cedimento. Tutta colpa di Sheila e del segreto che per anni, la famiglia Forrester e Bill, hanno mantenuto. Decisa ad aiutare sua madre, la bella Forrester chiederà aiuto all'unica persona che in quel momento potrebbe davvero supportarla: Brooke.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor vuole costituirsi e insiste con Steffy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato e ve lo abbiamo raccontato in alcuni nostri precedenti articoli, che Sheila cercherà di allearsi con Taylor e finirà, con le sue parole, per colpire un nervo scoperto della Hayes. La dottoressa, dopo il faccia a faccia avuto con la subdola rossa, comincerà a pensare di essere una persona terribile, una criminale che deve pagare per i suoi crimini. Nonostante le belle parole di Brooke, la psichiatra tornerà a considerare l'idea di costituirsi e di chiudere una volta per tutte la questione Sheila e Bill. Tornata a casa della figlia, Taylor le racconterà quanto successo in ufficio e le rivelerà di aver smesso di piangere solo dopo l'arrivo della Logan nel suo ufficio. Le dirà però anche che, sebbene tutte glielo stiano sconsigliando, lei ha davvero intenzione di presentarsi alla polizia e rivelare tutto. Finirà così una questione lasciata in sospeso per troppo tempo e diventata un peso per tutti. Steffy tenterà di rassicurare la madre, dicendole che tutto andrà bene e che la sua confessione potrebbe non salvare nessuno ma quando Taylor confermerà la sua intenzione di non voler stare nella casa sulla spiaggia e di voler tornare nel suo appartamento, per stare sola, la Forrester intuirà che sua madre sta molto male.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy chiede a Brooke di aiutarla a salvare Taylor

Steffy capirà che sua madre è sull'orlo di una crisi di nervi e che potrebbe, da un momento all'altro, scoppiare e fare delle sciocchezze. La Forrester deciderà quindi di ricorrere all'aiuto di qualcuno, che possa esserle d'appoggio, nel sostenere Taylor in questo momento. La ragazza penserà subito a Brooke. E in effetti la Logan, che vi abbiamo già rivelato, avrà promesso a se stessa e a Katie – ancora piuttosto arrabbiata con la Hayes – di proteggere la sua nuova amica, costi quel che costi. Steffy si presenterà a casa di Brooke per raccontarle della strana aria che tira e le rivelerà di aver visto la sua mamma fin troppo abbattuta. Le dirà di aver paura che possa fare delle sciocchezze e la bionda accetterà con grande soddisfazione di darle una mano, assicurandole di stare accanto alla dottoressa e di non lasciarla sola.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke promette di proteggere Taylor costi quel che costi ma la Hayes...

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas prega Hope di riammetterlo alla Hope for the future

Mentre si concluderà un sodalizio che mai avremmo immaginato, o meglio il secondo sodalizio sino a ora irrealizzabile, quello tra Brooke e Steffy per aiutare Taylor, Thomas si intrufolerà di nuovo in ufficio. Il ragazzo, questa volta, vorrà parlare direttamente con Hope, che troverà da sola e intenta a guardare un bozzetto che proprio non la convince. La Logan si stupidrà di trovarselo davanti ma il Forrester la pregherà di non chiamare la sicurezza e di ascoltarlo. La supplicherà di riprenderlo a lavorare per lei e le dimostrerà, facendole notare che il disegno del bozzetto non è certo un grande capolavoro, che la Hope for the Future ha bisogno di lui. Thomas sarà convinto che se Hope mettesse una buona parola per lui, suo padre e sua sorella lo riassumerebbero. E la figlia di Brooke non potrà dargli torto e dovrà ammettere che lui e il suo estro sono le ragioni del successo della sua collezione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.