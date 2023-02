Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, Brooke ha promesso a Taylor di aiutarla. La Logan confesserà a Katie, sconvolta dalla verità sull'incidente di Bill, di non accettare che la Hayes paghi per colpa della Carter. Ma le cose potrebbero sfuggirle di mano. Ecco le Anticipazioni della Soap.

La nuova amicizia nata tra Brooke e Taylor sembra davvero sincera. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto vedremo Brooke giurare a se stessa di aiutare la sua ex nemica a uscire dalla situazione di crisi in cui è caduta per colpa di Sheila. Nelle puntate della Soap, che ora stanno andando in onda in America e che arriveranno molto presto anche in Italia, su Canale5, la Logan cercherà di ingegnarsi per impedire alla Hayes di costituirsi e di rovinare la sua vita e confiderà a Katie di voler sostenere la madre di Steffy e Thomas, costi quel che costi. Ma qualcosa potrebbe sfuggire al suo controllo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke promette a Taylor che loro due insieme sconfiggeranno Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Sheila cercherà di allearsi con Taylor. In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo parlato di come la Carter, intrufolatasi alla Forrester Creations, riuscirà a distruggere la Hayes, facendo leva sul suo senso di colpa. Taylor comincerà a pensare di essere una persona orribile, esattamente come la sua nemica e scoppierà in lacrime. Poco dopo verrà raggiunta da Brooke. La Logan, scoperto quanto appena successo, rincuorerà la sua nuova amica, confessandole di non aver mai pensato – neanche in passato – che lei fosse un mostro o una criminale ma di aver sempre creduto che lei avesse perso la testa, accecata dalla sete di vendetta contro Bill, colpevole di aver rovinato la vita a Steffy. Brooke le dirà insomma che lei, come gli altri a conoscenza del segreto, hanno sempre pensato che lei abbia agito per amore. La dottoressa sembrerà calmarsi soprattutto dopo che la sua ex rivale le ribadirà di volerle stare accanto e le prometterà di battere, insieme, la malefica rossa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke confessa a Katie di voler aiutare Taylor costi quel che costi

Brooke sarà davvero sincera con Taylor e lo dimostrerà rivelando a Katie, che incontrerà a casa sua, di voler aiutare la Hayes. La Logan cercherà persino di calmare la sua sorellina, scossa dalla scoperta – appena fatta – che a sparare a Bill è stata proprio la madre di Steffy. La biondissima della Soap confesserà a Katie di aver perdonato la dottoressa per tutte le cose successe in passato e di sentirsi persino in colpa, per non aver capito prima che tra loro poteva esserci un'alleanza e non una guerra inutile e piuttosto sconsiderata. Brooke ribadirà il suo intento di proteggere il segreto di Taylor e di non permettere che la psichiatra si costituisca. Ma le cose potrebbero non andare come da lei sperato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor pronta a costituirsi?

Brooke continuerà a dire che Taylor non dovrà costituirsi e come Steffy sarà convinta che il suo sacrificio non servirà a nulla. Bill riuscirà a corrompere qualsiasi giudice e Sheila potrebbe essere libera, nonostante la confessione della Hayes. Ma la dottoressa non sarà dello stesso avviso né della figlia né della sua nuova amica. Sarà infatti convinta che l'unica cosa giusta da fare sia consegnarsi alla polizia e confessare il suo orribile segreto. Taylor non vorrà più vivere nella menzogna e sentirà che costituirsi sia l'unico modo per sentirsi in pace con se stessa, con la sua famiglia e con i suoi pazienti, a cui raccomanda ogni volta di affrontare i propri incubi. Se lei non lo facesse, sarebbe ipocrita. Con questo pensiero, la madre di Thomas potrebbe stupire tutti, presentandosi da Baker, senza che nessuno la fermi. Succederà davvero così o Steffy riuscirà a convincere la sua mamma a rimanerle accanto?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.