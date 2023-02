Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila cerca di allearsi con Taylor, "Noi siamo uguali, dobbiamo restare unite!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila riuscirà a entrare alla Forrester Creations e raggiungerà Taylor in ufficio. La Carter cercherà di convincere la Hayes a collaborare e riuscirà a mettere la dottoressa ko. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila non avrà più ritegno. Dopo aver cacciato sia Katie – per due volte – che Liam e Wyatt, i figli di Bill, si intrufolerà alla Forrester Creations per parlare con Taylor e per convincerla a stare dalla sua parte. Ma non ci riuscirà. Ora la mamma di Steffy può contare sul supporto non solo della sua famiglia ma anche su quello di Brooke.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila si intrufola alla Forrester e punta contro Taylor

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo il secondo attacco di Katie, Sheila deciderà di intervenire di persona per mettere le sue due rivali completamente fuorigioco. La Carter comincerà da Taylor. Intrufolatasi alla Forrester Creations, eludendo i controlli di Carter e Charlie, la malefica rossa entrerà nell'ufficio della Hayes e comincerà a pungolarla. Comincerà con il dirle di non avercela con lei e di non volere la guerra. Le rivelerà persino di tenere a lei e alla loro amicizia, ricordandole che le ha salvato la vita. La madre di Steffy cercherà di non cedere davanti a queste provocazioni ma quando la sua nemica comincerà ad affermare che loro due sono uguali, Taylor andrà a fondo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor ko. Sheila ha fatto colpo?

Sheila continuerà a tormentare Taylor dicendo che lei non deve e non dovrà mai sentirsi in colpa per quello che è successo. Entrambe non sono state brave persone e hanno sparato a qualcuno e proprio per questo sono molto simili. Il loro passato in comune, secondo la malefica rossa, dovrebbe spingerle a collaborare e non a darsi battaglia. Taylor accuserà il colpo; i sensi di colpa per quello che ha fatto e il magistrale discorso di Sheila, che farà leva sulle sue debolezze, porteranno la dottoressa a sentirsi schiacciata. Con le ultime forze rimaste, caccerà via la nemica che, prima di andarsene, le ribadirà di pensarci a fondo e di non lasciarsi condizionare dai Forrester. Loro potranno essere amiche, alleate, sorelle!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke consola Taylor mentre Sheila raggiunge Katie

Taylor rimarrà molto scossa da questo incontro e comincerà davvero a pensare che Sheila abbia ragione. I sensi di colpa per aver sparato a Bill inizieranno a farle ancora più male e le lacrime righeranno il suo viso. Sarà così che Brooke la troverà, dopo essere arrivata in ufficio. La Logan si affretterà ad asciugarle il viso, rassicurandola che nessuno pensa che lei sia una persona orribile come Sheila e neanche lei dovrebbe pensarlo. E continuerà a consolarla, dicendole che quanto è accaduto, è successo in un momento di rabbia in cui lei non era se stessa. Brooke le prometterà di starle accanto e di aiutarla a uscire da questa situazione. Nel frattempo Sheila non perderà tempo e raggiungerà Katie. La troverà insieme a Carter, con cui la piccola Logan si sarà appena confidata, raccontandogli del suo ultimo scontro con Bill e di come lo Spencer abbia vacillato davanti all'opportunità di riavere la sua famiglia. La rossa inveirà contro la sua rivale numero 1, minacciandola di ricorrere a un'arma segreta se lei non lascerà in pace il suo nuovo amore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.