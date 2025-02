Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy ha fatto la sua scelta. Accetterà Luna nella sua famiglia o no?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Steffy, dopo aver saputo che Finn è il padre di Luna, ha preso la sua decisione sul futuro del suo matrimonio. Ma che cosa avrà deciso? Lascerà il dottore o rimarrà al suo fianco nonostante tutto? Scopriamo cosa sta accadendo nella Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Steffy ha preso la sua decisione anche nelle puntate americane di Beautiful. Mentre in Italia, su Canale5, la Forrester ha scelto di ritornare da suo marito e sta per cambiare di nuovo idea a causa di Sheila, negli episodi in onda sulla CBS la giovane ha dovuto affrontare un’altra verità sconcertante, che ha messo il suo matrimonio di nuovo in crisi. Stavolta la Carter c’entra di riflesso e l’unico vero colpevole sembra essere il destino avverso alla rampolla di Ridge, a cui Finn ha appena rivelato di essere il padre di Luna. Ma qual è stata la reazione della nostra Steffy? Ha fatto i bagagli e ha chiuso per sempre con suo marito, che sembra avere uno stuolo di assassini nella sua famiglia?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sconvolta dalla rivelazione di Finn

Steffy ha scoperto una verità sconvolgente. Finn ha deciso di essere sincero sino alla fine con sua moglie e non ha voluto nasconderle di essere il padre di Luna. Il ragazzo le ha raccontato per filo e per segno come ha fatto a capire che la Nozawa non è sua cugina ma sua figlia e le ha confidato di essere sconvolto e soprattutto arrabbiato con Poppy, per non avergli detto nulla per tutti questi anni. Il dottore ha confidato alla consorte di aver chiesto alla zia adottiva, appena venuto a sapere che fosse incinta, se il figlio che portava in grembo fosse il suo ma di aver ricevuto rassicurazioni in merito, durate sino a quando sua madre Li non ha deciso di fare un test del DNA per capire una volta per tutte se sua sorella fosse andata a letto con suo marito. La dottoressa ha purtroppo avuto ragione a dubitare della sua sorellina ma non a puntare il dito contro il suo ex consorte, almeno in questo caso innocente. Siamo certi che Li rimarrà sconvolta da tutto questo, tanto quanto lo è Steffy, che si è ritrovata con non uno ma due assassini in famiglia.

Beautiful Puntate Americane: Steffy ha paura per Hayes

Finn ha chiesto perdono a Steffy per averle dato un ulteriore brutta notizia. Dopo Sheila, la Forrester si è ritrovata una figliastra che ha tentato di ucciderla e ha assassinato due uomini per puro egoismo e la cosa ovviamente l'ha turbata e la turba non poco. In lei ha cominciato a farsi strada l’idea che Hayes possa aver ereditato il gene pazzo di Finn, che lei ha conosciuto prima tramite Sheila e poi tramite la sua nipotina. Sì perché la Carter è la nonna della Nozawa e per la figlia di Ridge si tratta di una combinazione talmente malefica, da farle dubitare di aver fatto bene a sposare l’affascinante medico con cui sta condividendo la sua vita. Finn ha ovviamente capito immediatamente il dolore provato dalla sua amata e le ha persino rivelato di non poterla biasimare qualora decidesse di non rimanere accanto a lui ma la risposta della Forrester lo ha lasciato piacevolmente sorpreso.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy decide di rimanere con Finn e di lottare insieme

Steffy ha appreso con dolore la novità che sconvolgerà sicuramente tutta la sua famiglia ma ha deciso di non fare le valigie e di rimanere accanto al marito. Una scelta coraggiosa e inaspettata, visto quello che la Nozawa le ha fatto e visto anche che si tratta della nipotina, pazza, della Carter. Ma Steffy sembra davvero decisa a non rinunciare al suo matrimonio con Finn, vittima come lei di bugie e sotterfugi, che lo hanno tenuto all’oscuro di verità che avrebbe dovuto sapere da subito e non conoscerle quando ormai è troppo tardi. A rincuorare la figlia di Ridge c’è il fatto che Luna sia in carcere e non sia in grado di nuocere a nessuno ma purtroppo anche in questo caso la realtà è ben altra. La giovane Nozawa non è dietro le sbarre e si trova invece a casa di Bill, dove ha appena incontrato Remy – lo stalker di Electra – in cui pare aver trovato sostegno. Insomma Steffy non potrà stare a lungo sicura e dovrà vedersela con due incubi a piede libero, che potrebbero scatenare una reazione inattesa e violenta da parte sua ma anche farla cadere nel baratro, visto che – come lei stessa ha rivelato – non è ancora riuscita a superare il trauma di essere stata letteralmente drogata e ingabbiata, in attesa che la morte venisse a prenderla.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.