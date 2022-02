Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas mette nei guai Brooke. Hope ora vuole la verità!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Brooke e Deacon, complice un bicchiere di troppo, hanno ceduto di nuovo alla passione... e Douglas li ha visti!

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke si godono la loro ritrovata serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, forse, dovranno affrontare un'ennesima crisi coniugale. Infatti, mentre Deacon continua a ronzare intorno all'ex fiamma, Sheila è determinata a metterla fuori gioco! Così, la Dark Lady fa in modo che la Logan finisca con il tradire il marito con il padre di Hope: ubriaca, la donna bacia lo Sharpe... e Douglas assiste alla scena!

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Deacon si baciano!

Mentre noi vediamo Brooke dire a Ridge di essere finalmente felice, sicura che, dopo il tentativo di Quinn e Shauna, niente e nessuno potrà più dividerli, i telespettatori americani hanno già visto il matrimonio tra i due storici coniugi venire esposto ad un nuovo pericolo. A Capodanno, una volta che i suoi cari erano rincasati, la bionda dagli occhi languidi era rimasta da sola, dato che lo stilista era dovuto partire per lavoro. Deacon, però, l'aveva raggiunta per recuperare il telefono dimenticato lì poco prima... e la sorprende brilla, con il bicchiere in mano. L'uomo, consapevole che la Logan, triste ed ubriaca, non si sarebbe ricongiunta con il Forrester quella notte, per farle compagnia, si era unito a lei per un brindisi e quattro chiacchiere. I due avevano bevuto e ricordato i bei vecchi tempi, soprattutto di quanto fosse stata travolgente la loro passione. Alla fine, gli ex amanti si erano baciati.. ed avevano dormito insieme.

Douglas ha visto Brooke baciare un uomo, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Hope è sconvolta al pensiero che la madre, sobria da anni, abbia di nuovo ceduto all'alcol. La giovane non si capacita di come sia potuto succedere, perché non sa che, in verità, c'è lo zampino di Sheila. Tuttavia, la Logan junior resta ancora più sconvolta dal racconto di Douglas: il bambino confida a lei e a Liam che l'ultimo dell'anno è certo di aver visto Brooke amoreggiare con Babbo Natale. La coppia è convinta che il piccolo Forrester se lo sia soltanto sognato, però lui insiste. Quella notte, non riuscendo a prendere sonno senza il suo peluche, si è diretto verso l'appartamento della nonna per recuperarlo, e qui quest'ultima stava baciando un uomo che indossava un cappello rosso e bianco.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope scopre la verità!

Hope non fa che domandarsi chi potesse essere la persona che, secondo Douglas, stava amoreggiando con la Logan senior, dal momento che, a Capodanno, Ridge non era rientrato dal suo viaggio d'affari. C'è un solo modo per scoprirlo, ossia parlarne con la diretta interessata. La ragazza, allora, raggiunge la mamma, e comincia ad interrogarla. Brooke, nell'ascoltare il racconto del figlio di Thomas riportato dalla Logan junior, spalanca occhi e bocca. Quella famosa notte, la donna era ebbra, ed in compagnia di Deacon, il quale portava proprio un cappello da Babbo Natale. La Logan senior non può far altro che ammetterlo, il piccolo Forrester non ha detto una bugia. Ora, la paura di entrambe è che la verità venga a galla: Taylor e Steffy non vedono l'ora di vedere lo stilista dire addio alla moglie!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.