Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy è in balia di Luna, si salverà?

Nelle puntate americane di Beautiful per Luna è arrivata la resa dei conti. Steffy è caduta nella sua trappola ma la Nozawa non sa che qualcuno è già sulle sue tracce... e potrebbe riuscire a fermarla. Ma vediamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

La resa dei conti è arrivata e Luna è di nuovo faccia a faccia con Steffy, caduta nella sua trappola. Per la Forrester sembra esserci poco da fare; la Nozawa è determinata a farla fuori ma non riusciamo a credere che il personaggio della figlia di Ridge sia destinato a uscire per sempre di scena. Sì, sicuramente la sua attrice dovrà assentarsi per gli ultimi momenti della sua gravidanza – la quinta – ma non potrà essere un addio. Qualcuno la salverà ma stavolta non potrà essere Finn. Tanti sono i nomi all’appello e tante le persone che si stanno prodigando per aiutare la giovane contro Luna. Ma vediamo cosa sta succedendo nella Soap e cosa vedremo presto anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy è in trappola!

Luna ha attirato Steffy in trappola e lo ha fatto servendosi di Hayes e di un origami indovino da lei realizzato e che il piccolo ha portato a casa. Il figlio di Finn ha fatto vedere alla madre questo giochino rivelatore, che ha mostrato alla Forrester e a Taylor dei disegni inquietanti. Desiderosa di sapere cosa stia accadendo e sicura che qualcosa bolla in pentola, Steffy si è diretta verso la scuola estiva del suo bambino, sicura di incontrare la maestra Dylan, che – minacciata con una pistola da Luna - l’ha chiamata poco prima per spingerla a correre da lei, per parlare di una cosa molto importante. Luna Nozawa ha quindi avuto quello che voleva: avere sotto tiro la sua rivale numero 1.

Beautiful Anticipazioni: Sheila corre in aiuto di Steffy

Steffy è corsa a scuola nello stesso momento in cui Sheila - avvertita da Remy che Luna ha comprato una pistola e si è allenata al poligono con una foto di Steffy – si è diretta alla casa sulla scogliera, dopo aver tentato invano di chiamare Finn. La rossa vi ha trovato Taylor, alla quale ha rivelato di essere molto in ansia per la Forrester e di essere certa che sua nipote - a cui ha consigliato di andarsene – abbia perso definitivamente il senno. La Carter si è dimostrata pronta a far vedere di essere davvero cambiata ma sarà lei, informata dalla Hayes di dove si trovi la figlia, a salvare Steffy Forrester?

Chi salverà Steffy? Ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Sheila potrebbe essere la salvatrice di Steffy. La Carter ha capito che Luna è Miss Sunshine, la ragazza degli origami di cui ha parlato Hayes e pure la maestra Dylan. Sappiamo per certo che la rossa correrà a scuola e che ci sarà una sparatoria ma per il momento non abbiamo idea di chi colpirà e se Steffy sarà salvata dalla donna che ha tentato di tenere lontana dalla sua vita per anni. Sarebbe un bel colpaccio se Sheila salvasse Steffy e darebbe probabilmente adito a un possibile riavvicinamento della moglie di Deacon a Finn.

Ma a salvare Steffy potrebbero essere anche Remy o addirittura Liam, che si potrebbero presentare chi per caso e chi per l'altro, nella scuola. Remy potrebbe redimersi agli occhi di Electra e cominciare a far parte delle sua vita dopo questo gesto mentre Liam, bé lui potrebbe diventare da vittima della malattia inaspettata che lo sta portando alla morte, al salvatore della famiglia. Scopriremo molto presto cosa succederà e solo questione di ore ma per il momento vi diamo una certezza. Sul web è comparsa una pagina di un copione che nomina Luna e Liam. È quindi piuttosto sicuro che questi due personaggi ci saranno anche prossimamente, come e dove non si sa ancora, mentre Steffy è probabile che uscirà momentaneamente di scena per dare a Jacqueline MacInnes Wood il tempo di riprendersi dalla sua quinta gravidanza. Noi non vediamo l’ora di dirvi chi salverà Steffy – perché sì, noi ci scommettiamo che non morirà – e cosa succederà prossimamente anche su Canale5.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.